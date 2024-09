O hipopótamo em miniatura, Moo Deng, residente na Tailândia, ganhou notoriedade recentemente na internet.

O recém-chegado miniatura do Zoológico Aberto Khao Kheow, localizado a leste da capital de Bangkok, tornou-se uma sensação na internet desde que os funcionários do zoológico começaram a compartilhar vislumbres de sua vida diária online.

Quando não está mastigando uvas, ela brinca rolando ou se refrescando no calor escaldante da Tailândia.

Também é evidente, a partir de clipes nas redes sociais, que ela gosta de roer os joelhos de seus tratadores durante o banho, atraindo milhões de visualizações.

"Sua fofura e hábitos peculiares são o que atraem os turistas", disse Narongwit Chodchoy, diretor do zoológico, ao CNN.

De acordo com as redes sociais, Moo Deng aumentou o número de visitantes do zoológico em pelo menos 30%, de acordo com Narongwit. No entanto, sua fama também trouxe perturbações inadequadas em sua vida, levando o diretor a emitir uma declaração de advertência.

"Alguns turistas exibiram comportamento inadequado. Um indivíduo jogou água nela, enquanto outro jogou uma concha em Moo Deng enquanto ela estava deitada", ele apontou.

Ele pediu aos turistas que exibam sensibilidade e avisou sobre ações legais contra qualquer um que machuque a sensação de hipopótamo bebê.

Apesar dos apelos presenciais contínuos, a maior fama de Moo Deng surgiu online.

Um vídeo altamente popular no Facebook - que a mostra se alongando e parecendo gostar de um tapinha em seu queixo do cuidador - já recebeu mais de 5,8 milhões de visualizações.

"Ela é uma estrela", escreveu o fã enamorado Aom Worawan no Facebook.

Outro admirador, Napatsawan Balee, descreveu-a como uma "superestrela reencarnada como um hipopótamo".

"Ela ficou famosa no momento em que nasceu", eles escreveram. "Haha, tão fofa!!!"

O nome de Moo Deng significa "porco saltitante" em tailandês e é um prato comum de carne de porco conhecido por sua textura mastigável. O nome foi escolhido por 20.000 usuários do Facebook em uma pesquisa de agosto após seu nascimento, revelou o zoológico.

Moo Deng nasceu em 10 de julho de mãe Jona e pai Tony, que já haviam dado à luz Moo Toon e Moo Warn, ambos nomeados após pratos tailandeses populares.

Os hipopótamos-anões são parentes miniatura do hipopótamo de tamanho normal e são originários da África Ocidental. Cerca de 2.000 hipopótamos-anões continuam a habitar o selvagem, principalmente na Libéria, Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim, de acordo com a Fundação do Hipopótamo-anão do Reino Unido.

Narongwit aconselha visitar Moo Deng durante seus momentos mais ativos no zoológico. Os melhores momentos para vê-la em ação são entre 8h e 9h, quando sua jaula está sendo limpa, e à tarde, quando sua mãe está sendo alimentada, o que faz Moo Deng segui-la. Narongwit explica que ela é extremamente afeiçoada à sua mãe, Jona.

Visitantes frequentemente compartilham sua empolgação sobre suas viagens, incluindo uma viagem ao Zoológico Aberto Khao Kheow para ver a hipopótamo famosa na internet, Moo Deng.

A fama de Moo Deng levou a um aumento no número de viajantes ao zoológico, tornando-o um destino popular para aqueles que querem testemunhar a sensação de hipopótamo fofa.

