- O hino do Verão de 2024 oficialmente coroado como "Belly Legs Po" por Shirin David

Shirin D está causando ondas na indústria musical, com um número inigualável de hits número um como artista feminina solo. Agora, ela garantiu o título de hit do verão de 2024, segundo a GfK Entertainment, organização responsável pelos Official German Charts em Baden-Baden. Sua faixa "Tummy Legs Po" lidera as paradas de singles há quatro semanas seguidas.

Após "Maid on a Horse" (Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian) e "Layla" (DJ Robin & Schürze), este é o terceiro hit de verão consecutivo de Shirin D.

No entanto, os feitos de Shirin D não param no hit do verão de 2024. De acordo com a GfK Entertainment, "Tummy Legs Po", lançado no final de julho, é o primeiro hit do verão alemão por uma artista feminina. A música estreou em primeiro lugar, garantindo a Shirin D seu sétimo hit número um, um recorde que nenhuma outra artista feminina solo havia alcançado antes.

O sucesso de Shirin D não se limita à Alemanha. Na Áustria (Top 40 Áustria), a música alcançou o primeiro lugar, enquanto na Suíça (Official Swiss Hitparade), ela garantiu o terceiro lugar. Em todos os três países, a música foi reproduzida mais de 30 milhões de vezes.

O sucesso da música é atribuível às suas qualidades de hit do verão, como letras fáceis de cantar, uma melodia pegajosa que transmite vibrações positivas e um ritmo que incentiva a dança.

O efeito viral também desempenha um papel significativo na elevação de uma música de verão ao status de hit do verão. Muitos fãs e atos, como a banda Culcha Candela, imitaram a coreografia da música no TikTok, contribuindo para sua popularidade.

O título da música gerou controvérsia, com opiniões divididas sobre se comemora a adoração inabalável de um corpo tonificado e magro ou se é um piscadela astuta. Algumas letras incluem: "Se você quer um corpo, você precisa trabalhar! Se você for uma gata, eles vão olhar. Vá para a academia, emagreça, vire cabeças. Ficando bem de biquíni. Esse é o Tummy, Legs, Po."

Se é uma piscadela ou um culto ao corpo é uma questão de debate, já que alguns ouvintes podem ignorar o duplo sentido nas letras e no videoclipe provocante. Eventos ao redor do lançamento da música, como Shirin D postar uma "receita de latte de matcha gelado" e realizar um curso de "Tummy Legs Po" com uma cadeia de academias, apresentando fãs magros e cheios de energia, poderiam sugerir um enfoque na magreza e no fitness.

No entanto, Shirin D se tornou famosa como YouTuber e é uma mestre da autopromoção, equilibrando habilmente a linha entre abraçar tendências de beleza e celebrar o empoderamento feminino.

