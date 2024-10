O Hezbollah desafia a afirmação de progresso israelense no relatório

Última noite, o Exército Israelense alegou uma incursão de suas tropas no sul do Líbano, com o objetivo de atingir os bastiões do Hezbollah. No entanto, o Hezbollah negou rapidamente essas alegações, rotulando-as como falsas acusações. Em seguida, o Hezbollah retaliou lançando foguetes em direção ao centro de Israel.

O porta-voz do Hezbollah, Mohammad Afeef, descartou a invasão do Exército Israelense no Líbano como afirmações infundadas. Ele também afirmou que os combatentes do Hezbollah estavam preparados para um "confrontação com quaisquer forças hostis que penetrem no Líbano".

O ataque de foguetes do Hezbollah no centro de Israel na madrugada foi apenas o "ato inicial", como enfatizou Afeef. Isso foi uma retaliação inicial do Hezbollah ao anúncio de Israel de uma operação terrestre limitada contra suas bases no sul do Líbano.

O Exército Israelense reconheceu os ataques de foguetes do Hezbollah. Nas últimas horas, cerca de 30 projéteis penetraram no norte de Israel vindo do Líbano, de acordo com uma atualização militar. Os foguetes acionaram alarmes nas regiões afetadas, mas caíram em campos abertos, sem relatar feridos ou vítimas. Bombeiros foram enviados para apagar incêndios causados por alguns dos foguetes.

Nas primeiras horas de terça-feira, o Exército Israelense declarou o início de uma operação terrestre restrita e localizada no Líbano contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã. Isso incluiu incursões em vilas perto da fronteira israelense, apoiadas por unidades da força aérea e de artilharia.

Aproximadamente 600 pessoas procuraram refúgio em um mosteiro no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, de acordo com notícias locais. Antes disso, o Exército Israelense havia pedido aos moradores da vila cristã de Ain Ebl e de pelo menos 20 outras vilas que evacuassem. Eles foram informados de que Israel pretendia atingir casas usadas pelo Hezbollah. No entanto, o mosteiro não recebeu nenhum aviso, e os moradores agora esperam por um comboio do exército para transferi-los para Beirute.

De acordo com suas próprias declarações, o Exército Israelense realizou várias operações menores no Líbano no ano passado. Essas operações envolveram tropas israelenses cruzando a fronteira para coletar informações e demolir a infraestrutura do Hezbollah, como confirmado pelo porta-voz militar, Daniel Hagari. Eles também detonaram túneis e depósitos de armas.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre Israel e o Hezbollah, pedindo desescalada e respeito ao direito internacional. Em resposta às ações do Exército Israelense, a União Europeia instou ambas as partes a exercerem contenção e evitar quaisquer ações que possam levar a um maior conflito.

Leia também: