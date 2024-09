O Hertha BSC sai vitorioso no emocionante encontro em Betzenberg.

Este segundo confronto da Bundesliga entre o 1. FC Kaiserslautern e o Hertha BSC foi eletrizante, para dizer o mínimo. As mudanças de liderança foram frequentes no Betzenberg. No final, um ex-goleiro temporário do passado de Tobias Schweinsteiger garantiu a vitória para o Hertha. Eles afirmaram sua posição no topo.

O Hertha BSC conseguiu uma vitória apertada por 4-3 sobre o 1. FC Kaiserslautern em um emocionante confronto da segunda divisão no quarto dia de jogos. Com sete pontos, ambas as equipes se igualaram após a segunda vitória do Hertha na temporada e a segunda vitória do Kaiserslautern. Pelo Kaiserslautern, Philipp Klement (32º minuto), Aaron Opoku (45º) e Boris Tomiak (68º) marcaram, enquanto o Hertha marcou com Jan-Luca Schuler (28º/64º), Derry Scherhant (51º) e Michael Cuisance (79º).

Diante de uma audiência de 48.608 no Fritz-Walter-Stadion, o Kaiserslautern teve a vantagem nas oportunidades de gol durante o primeiro tempo, mas o Hertha liderava. Schuler converteu um passe de Jonjoe Kenny para criar uma vantagem de 1-0. No entanto, o Kaiserslautern respondeu rapidamente com um gol de Klement no canto distante para empatar o jogo. No 45º minuto, um erro defensivo do Hertha, cometido por Linus Gechter, foi aproveitado por Opoku, dando ao Kaiserslautern uma vantagem de 2-1 no intervalo.

Seis minutos depois do intervalo, a defesa do Kaiserslautern falhou, permitindo que Scherhant igualasse o jogo em 2-2. O Kaiserslautern ficou preso em seu próprio campo e sofreu o gol de 2-3 para Schuler novamente no 64º minuto. No entanto, o jogo ficou empatado novamente em 3-3, com Tomiak marcando quatro minutos depois. No entanto, o Hertha teve a melhor parte do jogo e selou a vitória com um gol desviado de Cuisance. O Kaiserslautern não conseguiu capitalizar suas oportunidades para empatar novamente. "Não deve atacar diretamente o alvo aberto", comentou Tomiak. "Agora sabemos nossa posição."

Apesar das várias tentativas de gol do 1. FC Kaiserslautern, eles não conseguiram manter a liderança contra o Hertha BSC, que acabou garantindo uma vitória de 4-3 no Fritz-Walter-Stadion. Com essa vitória, o Hertha BSC se aproximou do topo da tabela da segunda Bundesliga, aumentando sua pontuação para nove pontos.

