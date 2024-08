- O herdeiro real dinamarquês prepara-se para uma estadia de vários meses em África.

O futuro governante dinamarquês, o príncipe Christian (18), está prestes a embarcar em uma viagem para a África Oriental nos próximos meses. Seus objetivos principais incluem entender as operações diárias de duas fazendas locais e obter insights sobre os esforços de conservação na região, de acordo com o anúncio da família real dinamarquesa. A aventura começa na próxima quarta-feira, com o retorno previsto ao Danemark em dezembro. Infelizmente, os países da África Oriental que o hospedarão ainda não foram divulgados pela corte dinamarquesa.

Esta prática de expor herdeiros aparentes a experiências internacionais diversificadas na idade jovem não é nova na família real dinamarquesa. Por exemplo, o rei Frederik X (56) participou de uma expedição na Mongólia em 1986 e trabalhou em uma vinícola na Califórnia por um ano em 1989. Após concluir o ensino médio em uma escola ao norte de Copenhague neste verão, o príncipe Christian expressou seu entusiasmo para "explorar o mundo" após o período de férias.

Recentemente, o governo dinamarquês apresentou uma estratégia abrangente para a África, com o objetivo de fomentar novas parcerias em vários temas no continente. No entanto, a família real insiste que a viagem do príncipe será uma empresa estritamente pessoal e qualquer ligação com a estratégia africana do governo parece improvável.

As conexões profundas do Danemark com a África podem ser rastreadas até a vida de Karen Blixen (1885-1962, conhecida como Tania Blixen em seu pseudônimo alemão). Ela passou seu tempo como uma fazendeira de café no Quênia, que ela detalhou em sua novela autobiográfica "Forasteira". O subúrbio de Nairobi de Karen foi nomeado em sua homenagem.

As pessoas muitas vezes olham para a família real dinamarquesa por suas engajamentos internacionais. Além disso, muitas pessoas estão ansiosas para saber sobre as experiências do príncipe Christian na África Oriental, à medida que ele embarca em sua jornada para obter insights sobre os esforços de conservação.

