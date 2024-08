- O heraldo do treinador do Hertha FC significa um declínio no calibre da equipa.

O técnico do Hertha, Cristian Fiel, não esconde sua decepção com a saída de dois jogadores essenciais. "É inegável que estamos perdendo dois jogadores de alto nível. Isso fica claro do ponto de vista esportivo. No entanto, você tem que respeitar as decisões do clube. Eu respeito", disse o treinador de 44 anos, antes do confronto de sua equipe com o 1. FC Kaiserslautern no Betzenberg neste sábado (20h30/Sport1 e Sky).

Recentemente, o clube vendeu o atacante Haris Tabakovic para o TSG 1899 Hoffenheim e o defensor Marc Oliver Kempf para o Como 1907/Itália. Ambos jogadores estavam ansiosos para partir.

O Hertha está atrás da promoção

"Isso é só futebol", disse o técnico sobre Kempf, que teve uma chance repentina em outro lugar. "Eu teria escolhido diferente, já que ele é um jogador valioso para nós. Mas a decisão foi tomada. Agora, ele está na Itália e eu lhe desejo boa sorte", disse o treinador de 44 anos.

O Hertha precisa de dinheiro com as transferências, mas a promoção é o objetivo desta temporada. "Vamos lutar para pontuar, vencer jogos e jogar futebol atraente", disse Fiel.

Certamente, há momentos melhores para vender jogadores, reconheceu o técnico. Mas para alguns jogadores que desejam sua chance, isso pode ser uma oportunidade. A equipe voltou bem à notícia. "Isso pode afetar uma equipe", disse Fiel. "Minha impressão é que tudo está bem. Foi essa a sensação que tive durante os treinos desta semana."

