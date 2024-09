O Haiti expressa indignação em relação a Trump devido ao comentário falsamente racista.

Kamala Harris riu ao ouvir a história absurda propagada por Donald Trump durante o confronto televisivo: Os republicanos defendiam a ideia de que imigrantes haitianos estavam se banquetando com os pets de cidadãos americanos inocentes. O governo haitiano reagiu com descontentamento.

As autoridades haitianas agora interviram em relação à afirmação infundada de republicanos dos EUA de que migrantes haitianos estavam roubando e consumindo pets de Ohioenses. No comunicado, o Departamento para Haitianos no Exterior condenou "comentários discriminatórios de políticos americanos sobre haitianos no exterior".

O comunicado destacou como haitianos que vivem no exterior sofreram com desinformação, estereotipagem e desumanização para alcançar objetivos políticos. Republicanos de alto escalão nos EUA disseminaram acusações infundadas sobre o roubo e consumo de pets por migrantes haitianos online, o que levou ao medo generalizado.

Durante o debate com a vice-presidente democrata Kamala Harris em 2 de novembro, Donald Trump repetiu a alegação desmentida há muito tempo: "Em Springfield, eles estão consumindo os cães - os que chegaram - eles estão devorando os gatos, eles estão devorando os pets das pessoas que moram lá", afirmou o ex-presidente. Trump ignorou as negações das autoridades de Springfield, Ohio, que rotularam tais acusações como infundadas.

A reportagem que deu início à controvérsia tratava de uma mulher em Ohio acusada de matar e consumir um gato de estimação. Não há prova sugerindo uma ligação entre imigrantes haitianos e esse incidente, com a polícia local enfatizando isso.

A imigração é um ponto de contention na eleição presidencial agendada para 5 de novembro. Trump, um populista de direita com visões anti-imigrante e anti-estrangeiro, prometeu iniciar a maior deportação de migrantes ilegais na história dos EUA em seu primeiro dia na Casa Branca, caso vença a eleição.

