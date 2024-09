- O guitarrista do Queen sofre AVC, garante aos fãs bem-estar

Brian May, o lendário guitarrista de 77 anos da Queen, compartilhou que havia sofrido um derrame leve. Não se preocupe, seu boletim de saúde é positivo: "Estou bem", declarou em uma publicação no Instagram. Apesar do incidente, suas habilidades musicais permanecem intactas. O problema surgiu há cerca de uma semana e, inesperadamente, ele perdeu o controle do braço. "Deixe-me lhe dizer, isso foi bastante preocupante", admitiu.

May recebeu cuidados de primeira linha no hospital e agora está seguindo as recomendações da equipe médica - essencialmente, tomando as coisas com calma. Ele está proibido de sair, dirigir, voar ou se esforçar demais. Ele brincou sobre não precisar de pena, "isso só entope minha caixa de entrada e eu odeio isso".

Quanto aos seus hobbies, ele tem sido um defensor fervoroso da conservação de ouriços no Reino Unido. Durante o vídeo, ele discutiu um documentário que produziu sobre o assunto.

