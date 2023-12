O guarda-redes do Fulham, Bernd Leno, não deverá ser sancionado por ter empurrado o assistente de baliza durante o jogo da Premier League contra o Bournemouth

Com o Fulham a perder por 2-0, aos 74 minutos, a bola saiu de jogo. O "ballboy" dirigiu-se a Leno, que lhe tirou a bola para rematar à baliza e depois empurrou-o, para surpresa do jovem, provocando vaias dos adeptos da casa atrás da baliza e uma pequena confusão entre três jogadores do Bournemouth e dois colegas de equipa do guarda-redes do Fulham.

Mais tarde, as imagens do jogo mostraram Leno a abraçar o assistente num aparente pedido de desculpas e a agradecer ao público.

O treinador do Fulham, Marco Silva, confirmou aos jornalistas após o jogo que Leno "foi falar com o rapaz depois, como um profissional de topo que é e também como um jogador muito experiente".

A FA disse à CNN que incidentes como este "são uma questão para os árbitros do jogo tomarem medidas se assim o entenderem" e, por isso, "é improvável que sejam tomadas medidas retroactivas".

Pouco depois do incidente, o árbitro Tim Robinson suspendeu o sistema multibolas, que exige a atuação de ballboys, como é permitido pelo protocolo da liga, disse a Premier League à CNN. Os ballboys podiam ser vistos sentados nas bancadas, uma vez que foi utilizada uma única bola durante o resto do jogo.

"O Leno queria jogar rápido, os rapazes da bola estavam a segurar, não sei se foi uma instrução para segurar a bola para atrasar o início do jogo novamente", acrescentou Silva.

"Não o vi a empurrar o jogador, ele tocou no esférico. São coisas diferentes."

O treinador do Bournemouth, Androni Iraola, negou que os "ballboys" tivessem sido instruídos a abrandar o jogo, numa tentativa de perturbar o ritmo do Fulham, enquanto a equipa londrina tentava voltar ao jogo e o relógio se aproximava do final.

"Pareceu-me que [Leno] empurrou, mas não sei exatamente o que aconteceu", acrescentou Iraola. "Acho que, com certeza, todos têm de ter cuidado, porque são rapazes que estão a tentar ajudar toda a gente, não só o Bournemouth, mas todas as partes envolvidas."

