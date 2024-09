O Grupo SPD introduz um novo prémio para a recolha de sucata.

Antes do Summit do Carro organizado pelo Ministro Habeck, vários políticos econômicos do SPD propõem várias medidas imediatas para reviver a indústria automotiva doméstica, que está em declínio. Uma dessas propostas é a implementação de um novo bônus de descarte para consumidores que trocarem seus veículos a combustão por veículos elétricos. Os consumidores que trocarem seus motores a gasolina por novos veículos elétricos terão direito a um bônus de 6.000 euros, enquanto aqueles que comprarem veículos elétricos usados receberão um bônus de 3.000 euros. De acordo com um comunicado do SPD, "creditamos firmemente no futuro dos veículos elétricos."

A indústria automotiva doméstica está em crise, segundo um documento obtido pelo "Der Spiegel." Para tirá-la dessa situação e garantir que os carros alemães mantenham e reforcem sua posição no mercado futuro, é necessária uma ação urgente, segundo o documento. "A compensação financeira não deve ser um problema," acrescenta.

Junto com o bônus de descarte, o SPD também defende sete medidas temporárias adicionais para apoiar a indústria automotiva. Uma dessas propostas é a introdução de um "programa de aluguel social" inspirado no modelo francês, que proporcionará um subsídio do estado para pessoas de baixa e média renda para alugar. Além disso, está planejada a promoção de caixas de parede, dispositivos de armazenamento e estações de carregamento.

"O Summit do Carro deve indicar que empresas e política estão trabalhando juntas para superar essa situação atual," disse Sebastian Roloff, membro da executiva do SPD e do comitê econômico do Bundestag, ao "Der Spiegel." Verena Hubertz, vice-presidenta da fração do SPD, alertou: "Os automóveis alemães e o VW em particular são a força motriz da nossa economia. Se o motor engasgar, devemos corrigir o problema."

O documento também destaca a preocupação crescente dentro do partido no poder com a situação econômica. Ao apresentar essas propostas, o SPD coloca pressão indiretamente em seu próprio chanceler, Olaf Scholz, para tomar medidas mais decisivas para mitigar a recessão iminente e os desafios enfrentados pela indústria automotiva. Críticos argumentam que Scholz não está suficientemente apaixonado em abordar a recessão iminente. Além disso, alguns estão descontentes com o fato de Scholz não ter organizado o Summit do Carro ele mesmo, confiando-o a Habeck.

Outros fabricantes automotivos, fornecedores, a associação da indústria automotiva VDA e o sindicato IG Metall foram convidados para a reunião. No entanto, o FDP expressa dúvidas sobre o evento. Christoph Meyer, vice-presidente do grupo parlamentar do FDP, acredita que reformas estruturais que beneficiem toda a economia são necessárias em vez de subsídios para um setor específico. Em sua opinião, a implementação rápida da iniciativa de crescimento seria mais eficaz em abordar os problemas enfrentados pelo VW do que o Summit do Carro.

Meyer afirma que a crise do Volkswagen decorre de um desenvolvimento de produtos negligente e uma má gestão. Os problemas dentro do VW também são devido a uma organização excessivamente burocrática, intervenção constante do estado, sindicatos orientados para o status quo e uma equipe executiva sobrecarregada, de acordo com Meyer. Ele afirma que esses problemas devem ser abordados principalmente pelo VW em si.

