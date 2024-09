- O grupo político afiliado ao presidente do país anunciou o candidato triunfante nas eleições do Azerbaijão.

Durante a primeira votação parlamentar no país ditatorial do Azerbaijão, localizado no Cáucaso do Sul, não foi surpresa que o partido do Presidente Ilham Aliyev, Novo Azerbaijão, conquistasse a maioria das cadeiras. De acordo com meios de comunicação locais, o partido obteve 68 das 125 cadeiras parlamentares totais. A participação na votação, de acordo com as figuras da comissão eleitoral, foi de 37,24%. Este país rico em petróleo e gás, situado no Mar Cáspio, é frequentemente alvo de críticas internacionais devido ao seu histórico de violações de direitos humanos e à repressão da dissidência, e serve como um grande fornecedor de energia para a União Europeia.

A votação, inicialmente planejada para novembro, foi adiada devido à cúpula das Nações Unidas sobre mudança climática no Azerbaijão, prevista para atrair cerca de 80.000 representantes de todo o mundo. O processo de votação prosseguiu sem interrupções, de acordo com declarações oficiais.

O resultado previsto estava claro, dada a escassez de candidatos da oposição participando. Eleições anteriores neste país de dez milhões de habitantes foram consistentemente criticadas pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), com as eleições consideradas nem transparentes nem honestas.

Aliyev, que governa o país com mão de ferro desde que assumiu o poder do seu pai em 2003, demonstrou domínio nas eleições de fevereiro. A popularidade de Aliyev aumentou após a recuperação bem-sucedida do Azerbaijão da região contestada de Nagorno-Karabakh em setembro de 2020, resultando no deslocamento de mais de 100.000 arménios para a Armênia vizinha.

Os representantes eleitos do partido Novo Azerbaijão se reunirão em Baku, a capital do Azerbaijão, para iniciar suas funções legislativas. Apesar da escrutínio e críticas internacionais, o Azerbaijão, incluindo Baku, continua a servir como um fornecedor de energia significativo para a União Europeia.

