- O grupo de agricultores de Saale-Unstrut inicia a colheita de uvas

Colheita de uvas começa na região Saale-Unstrut apesar das dificuldades. A Associação de Vitivinicultores da Saale-Unstrut relatou que 90% das vinhas sofreram danos de geada no final de abril, destruindo brotos jovens. Apesar disso, a colheita para vinho jovem e variedades de amadurecimento precoce, como Early Pinot, Ortega e Solaris, começou, enquanto a colheita principal seguirá o Festival dos Vitivinicultores. A associação declarou: "Os vitivinicultores têm pela frente um trecho final de quatro a seis semanas."

Este ano foi particularmente difícil para os vitivinicultores. O desabrochar começou cedo devido às temperaturas mais quentes, o mais antigo desde 1963. Apesar dos esforços dos vitivinicultores para proteger os brotos jovens com técnicas como velas ou aquecedores portáteis, as geadas tardias causaram danos significativos. Além disso, a segunda brotação foi fraca na maioria dos casos, resultando em fewer clusters.

Após a geada veio a chuva, pragas incluindo aves e vespas

O verão chuvoso levou a altas incidências de oídio, de acordo com a associação de vitivinicultores. Com fewer frutos em produção, houve danos significativos de aves e vespas, chegando a consumir fileiras inteiras de vinhas. Como resultado, não é possível fazer previsões sobre a quantidade e qualidade da safra de 2024.

O Ministério da Agricultura anunciou auxílio para geadas para fruticultores e vitivinicultores. No ano passado, as empresas começaram a submeter pedidos para esse auxílio. As empresas com uma queda de 30% ou mais na produção em relação aos anos anteriores podem receber até 40% de assistência para cobrir os danos incorridos. De acordo com o ministério, prioridade será dada a garantias de empréstimo.

Apesar dos desafios, os vitivinicultores continuaram com a colheita, concentrando-se em variedades de amadurecimento precoce. Os danos das pragas, exacerbados pelo verão chuvoso, tornaram as previsões sobre a quantidade e qualidade da safra de 2024 incertezas.

