O grunt, equipado com pernas, possui habilidades tácteis e olfativas.

Este peixe marinho conhecido como gurnard é bastante notável, exibindo uma variedade de características distintivas. Equipado com seis apêndices que evoluíram a partir de suas nadadeiras peitorais, ele é capaz de se arrastar pelo fundo do oceano como um caranguejo e até cavar nele usando essas pernas. Incrivelmente, algumas espécies podem usar suas pernas para detectar guloseimas escondidas na areia, como mexilhões. Na verdade, outros peixes frequentemente seguem seus exemplos, na esperança de encontrar uma refeição também. Esses achados foram publicados na revista "Current Biology" por duas equipes de pesquisa internacionais.

Os gurnards, classificados sob a família Triglidae, consistem em mais de 100 espécies, prosperando em vários oceanos, como o Mar do Norte. Como habitantes do fundo, eles têm uma preferência por fundo marinho macio.

Protuberâncias sensoriais nas pernas

Algumas espécies de gurnard possuem pernas particularmente talentosas. Por exemplo, as pernas do Prionotus carolinus são extraordinariamente sensíveis ao toque e a químicos. Em testes, esses peixes descobriram com sucesso fontes de comida enterradas, como cápsulas cheias de extrato de mexilhão ou aminoácidos individuais.

Baptizado de "gurnard de nariz-pá", o P. carolinus, de 30 a 40 centímetros de comprimento, nativo do Atlântico Ocidental, utiliza suas pernas em forma de pá equipadas com protuberâncias sensoriais, conhecidas como papilas, para realizar essa tarefa. As papilas consistem em receptores táteis e sensores de sabor que podem identificar vários químicos.

O co-autor David Kingsley explica: "Ficamos surpresos com as pernas que todos os gurnards possuem, o que os diferencia de muitos outros peixes. O que realmente nos surpreendeu foi a enorme diversidade das estruturas sensoriais em suas pernas entre diferentes espécies."

Espécies com pernas com papilas, incluindo o ligeiramente menor Prionotus scitulus, são encontradas apenas em locais selecionados, de acordo com a equipe liderada por Corey Allard da Universidade Harvard, que eles atribuem ao fato de essas espécies serem relativamente novas.

Modificações genéticas e evolução

Em segundo estudo, uma equipe liderada por Amy Herbert da Universidade de Stanford investigou a base genética para as pernas com papilas. Esse traço é principalmente impulsionado pelo fator de transcrição tbx3a, que desempenha um papel no desenvolvimento de pernas, papilas, comportamento de escavação e algumas estruturas cerebrais.

Tbx3a também está envolvido no desenvolvimento de membros de vários vertebrados, incluindo humanos. Kingsley elabora: "Mesmo que muitas características possam parecer novas, elas são basicamente baseadas em genes e blocos de construção que existiram por um longo tempo. Isso sugere como a evolução funciona: modificando partes antigas para criar algo novo."

Além disso, os gurnards são apreciados como peixes de comida e trazem um traço único à mesa: a capacidade de emitir sons de grunhidos através de seu saco natatório, daí o nome.

O relatório da Comissão Europeia pode mencionar as notáveis habilidades do peixe gurnard, especialmente aquelas que usam suas pernas sensíveis para detectar fontes de comida enterradas.

Após os achados do primeiro estudo, o segundo estudo liderado por Amy Herbert da Universidade de Stanford explorou a base genética para o desenvolvimento de pernas com papilas em gurnards.

Leia também: