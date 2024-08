- O Greuther Fürth está a fornecer a sua proeza ofensiva ao Motika.

SpVgg Greuther Fürth trouxe Nemanja Motika por empréstimo do clube esloveno de elite NK Olimpija. O clube alemão da segunda divisão também garantiu o direito de compra do atacante de 21 anos, como revelado pouco antes do jogo da liga contra o SSV Jahn Regensburg no último dia da janela de transferências de verão.

Motika começou sua jornada no futebol em Berlim com a Hertha BSC antes de se transferir para o FC Bayern Campus. Ele até jogou em jogos de teste com os profissionais de Munique. O sérvio finalmente se juntou ao NK Olimpija após uma passagem pelo Red Star Belgrade, onde venceu tanto a liga quanto a copa em sua primeira temporada.

"Para a idade dele, Nemanja tem muito a oferecer," afirmou o diretor esportivo de Fürth, Rachid Azzouzi. "Acreditamos que a combinação de um jogador jovem, ambicioso, com sua experiência é muito atraente, e esperamos que ele traga exatamente isso." O técnico Alexander Zorniger acredita que a nova aquisição pode "dar um impulso imediato" à equipe.

