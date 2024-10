O grande Mutombo morre aos 58 anos.

NBA lendário Dikembe Mutombo se despediu. Com 2,18m de altura, esse membro do Hall da Fama faleceu aos 58 anos. A NBA anunciou oficialmente sua partida, informando que ele sucumbiu a um tumor cerebral, cercado por seus entes queridos. Mutombo deixou sua marca na NBA de 1991 a 2009, sendo uma força a ser levada em conta. Como o ex-jogador alemão da NBA Detlef Schrempf colocou, "Isso dói muito." Ele compartilhou suas lembranças de finais de semana de All-Star com Mutombo em vários eventos, apreciando-o como uma alma gentil que fez uma diferença.

Mutombo começou sua jornada na NBA com os Denver Nuggets, depois passando pelos Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets e New York Knicks antes de vestir a camisa dos Houston Rockets de 2004 a 2009. Ele era um nome regular nas partidas de All-Star, conquistando o título oito vezes, e foi reconhecido como o Jogador Defensivo do Ano duas vezes. Sua entrada no Hall da Fama veio em 2015. Mutombo ficou conhecido por seu dedo indicador, aquele que ele balançava para os oponentes após negar suas jogadas, proclamando: "Não vai acontecer!"

Após sua aposentadoria no basquete, Mutombo canalizou sua energia para causas filantrópicas e trabalhos de caridade. Ele também co-fundou uma fundação, com lendas sugerindo que sua habilidade multilingue lhe permitiu navegar em nove idiomas diferentes. Em 2020, sua família anunciou sua luta contra um tumor cerebral. Falando sobre sua partida, o Comissário da NBA Adam Silver lembrou-se dele como "Dikembe Mutombo se elevou acima de todos nós, não apenas na quadra, mas através de sua dedicação em tornar o mundo um lugar melhor."

