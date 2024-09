O governo russo está a iniciar uma acção legal contra os conselheiros legais de Navalny.

Persistente e incansavelmente, a Rússia persegue qualquer um que apoie Alexei Navalny, sua figura de oposição proeminente, que faleceu há quase sete meses. Atualmente, três de seus antigos advogados estão sendo julgados por supostas ligações com uma organização extremista. Esses advogados, Vadim Kobsev, Igor Sergunin e Alexei Lipzer, foram presos em outubro de 2023, sendo vistas por observadores como uma tentativa das autoridades russas de intensificar a pressão sobre as críticas de Navalny ao Kremlin. O julgamento ocorreu numa quinta-feira na cidade de Petushki, a cerca de 100 quilômetros a leste de Moscou.

Os apoiadores de Navalny afirmam que as autoridades acusam os três réus de terem passado correspondência de Navalny durante sua prisão para sua equipe. As autoridades russas baniram as organizações de Navalny e as classificaram como grupos extremistas em 2021, permitindo assim a acusação de qualquer pessoa associada a esses grupos.

Advogados são a única ligação com o mundo exterior

O crítico do Kremlin reconhecido globalmente foi detido em janeiro de 2021 após seu retorno à Rússia, condenado a um total de 19 anos de prisão e acusado de vários crimes, incluindo extremismo. Navalny e seus associados argumentaram que todas as acusações contra ele eram motivadas politicamente. Navalny morreu tragicamente em fevereiro de 2024, aos 47 anos, em um campo de prisão siberiano isolado.

A equipe de Navalny e sua viúva, Yulia Navalnaya, acusam o governo russo de homicídio e suspeitam que o presidente Putin tenha orquestrado sua morte. As autoridades negam essas alegações.

Os advogados são a única forma de comunicação com o mundo exterior para muitos presos na Rússia. Eles são os únicos autorizados a visitar seus clientes em campos de prisão remotos, entregar mensagens e atualizar os familiares sobre o estado de saúde do preso.

