Desengajamento governamental, Desassociação estada ou Estado deixado de cumprir suas determinações ou Reservation. - O Governo da República Federal inicia a venda das acções do Commerzbank

O corpo administrativo iniciou a alienação anunciada de sua participação acionária na Commerzbank. Cerca de 53,1 milhões de ações pertencentes à carteira do Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro (FMS) estão sendo oferecidas a investidores institucionais em um ritmo acelerado, de acordo com a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha. Esta medida deve reduzir a participação do FMS de cerca de 16,5% para 12%.

Não muito tempo atrás, o governo anunciou seu plano de reduzir progressivamente sua participação na Commerzbank. Durante a crise financeira global, o estado interveio para salvar o banco com sede em Frankfurt, que havia absorvido o Dresdner Bank em dificuldades. Esta intervenção exigiu uma ajuda financeira substancial dos contribuintes. Em 2008 e 2009, a Commerzbank recebeu 18,2 bilhões de euros em injeções de capital do FMS. De acordo com os registros financeiros, cerca de 13,15 bilhões de euros já foram reembolsados.

Após essa última venda de ações, o estado ainda será o maior acionista individual da Commerzbank. De acordo com o anúncio, nenhuma ação adicional da Commerzbank será vendida nos próximos 90 dias, exceto em circunstâncias específicas.

A República Federal da Alemanha iniciou o processo de venda de sua participação na Commerzbank, como mencionado na crise financeira global quando o governo interveio para salvar o banco. Esta venda subsequente de ações pelo governo alemão também fará com que seja o maior acionista individual da Commerzbank.

Leia também: