- O Governo da Federação apoiará o desenvolvimento do porto de Cuxhaven com uma soma de 200 milhões.

O governo alemão recebe luz verde para investir 200 milhões de euros no alargamento do porto de Cuxhaven. A Comissão Europeia endossou esta iniciativa, afirmando que contribui para tornar a Alemanha mais ecológica. O projeto visa melhorar a manuseio de grandes cargas, especialmente equipamentos de parques eólicos. Estão previstas a construção de alguns novos cais, com operações previstas para iniciar em 2028.

O custo total estimado para a adição de três cais é de aproximadamente 300 milhões de euros. Tanto o governo federal quanto o estado da Baixa Saxônia comprometeram-se a contribuir com 100 milhões de euros cada um. Os restantes 100 milhões de euros serão obtidos do setor privado, com negociações em curso, de acordo com a NPorts, a empresa de infraestrutura portuária do estado da Baixa Saxônia.

O Ministro da Economia: "Cria novas oportunidades de emprego"

O Ministro da Economia da Baixa Saxônia, Olaf Lies (SPD), aplaudiu este importante passo e considerou-o um forte sinal para o setor de energias eólicas e para a economia portuária alemã. Esta expansão impulsiona as empresas a estabelecer-se na Baixa Saxônia e fomenta o desenvolvimento da energia eólica offshore no Mar do Norte. Lies destacou: "Juntos, estamos a assegurar uma fonte de energia autossuficiente, sustentável e acessível, enquanto criamos numerosos empregos bem remunerados para a região."

Para manter um campo de jogo nivelado e evitar que empresas nacionais obtenham uma vantagem injusta com apoio financeiro, existem regras rigorosas para subsídios dentro da UE. A Comissão Europeia monitoriza de perto estas diretrizes e deve aprovar numerosos projetos antes de garantir o financiamento.

Após a expansão, Cuxhaven terá mais 38 hectares de espaço de armazenamento e armazém para turbinas eólicas onshore e offshore. A NPorts considera este projeto de infraestrutura crucial para a transição energética. A construção está prevista para começar em meados de fevereiro de 2025.

O investimento no alargamento do porto de Cuxhaven inclui a obtenção de 100 milhões de euros do setor privado, assegurando uma abordagem equilibrada na financiamento das operações portuárias. Com a expansão, as empresas do setor de energias eólicas beneficiarão de um envio mais eficiente de equipamentos de parques eólicos, melhorando o manuseio geral de grandes cargas.

Leia também: