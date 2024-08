O Governo Central cancelou uma reunião do gabinete em Meseberg.

A administração federal cancelou a reunião do gabinete agendada para Meseberg na próxima semana. De acordo com o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, a data escolhida, 3 de setembro, foi considerada inadequada, como ele mencionou na sexta-feira. Os principais motivos para esta decisão incluem as eleições estaduais iminentes na Saxônia e na Turíngia, que ocorrerão neste domingo, e as eleições na Brandemburgo três semanas depois. Além disso, as negociações orçamentárias no Bundestag estão previstas para começar em torno desta época.

Como a retreat foi remarcada, ainda não foi anunciada uma nova data. Apesar da reunião cancelada, Hebestreit reiterou que a coalizão está ativamente engajada em discussões. "Esta coalizão está em constante comunicação e colaboração", enfatizou.

De acordo com o ministro federal das Finanças, Christian Lindner (FDP), os líderes da coalizão precisariam dedicar cerca de 80 horas apenas às negociações orçamentárias. Como resultado, Hebestreit sugeriu que não há falta de maneiras ou oportunidades para diálogo entre os membros da coalizão, o que torna uma reunião separada do gabinete desnecessária.

Inicialmente relatado pelo jornal "Bild", o gabinete federal costuma se reunir no final do recesso de verão na casa de hóspedes do governo federal em Meseberg, Brandenburg.

O governo federal tem várias tarefas importantes pela frente, como negociações orçamentárias e eleições estaduais, o que levou ao cancelamento da reunião do gabinete. Apesar do cancelamento, a coalizão do governo federal continua com discussões e colaborações ativas.

