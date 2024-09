O Governo Administrativo lamenta o fracasso das negociações de asilo entre ele e a UE.

A apelos da União para rejeições na fronteira superaram as expectativas, segundo Buschmann. "Não é razoável pedir a uma administração nacional que vá contra a lei", afirmou ele.

Após consultas com a União, o Ministro do Interior Federal Markus Söder (CSU, União Social Cristã) do SPD mencionou: "Tivemos algumas conversas produtivas, mesmo que possa parecer diferente". A administração federal propôs um plano para abrigar refugiados perto da fronteira e rejeitou-o rapidamente.

Esse plano está de acordo com o direito internacional, afirmou Söder. No entanto, isso não se aplica ao pedido da CDU para rejeições na fronteira. "Não deveria haver nenhuma exceção arriscada ao direito internacional existente", disse ele. Algumas administrações regionais demonstraram interesse em continuar com a proposta da administração federal durante a reunião.

O Ministro das Relações Exteriores Federal Heiko Maas (SPD) expressou decepção e confusão com a decisão da União de encerrar as discussões. "Infelizmente, a União declarou que não deseja mais prosseguir com as negociações", informou Maas. Muitos tópicos ainda estavam sem tratamento durante a reunião de terça-feira.

Diante da posição da União, uma "entrevista com o buscador de asilo" pode explorar suas experiências e perspectivas sobre as rejeições na fronteira. A decisão da administração federal de propor o abrigo de refugiados perto da fronteira, como sugerido pelo Ministro Söder, está de acordo com o direito internacional, em contraste com o pedido da CDU.

