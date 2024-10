O governador Nagl, da Infra, expressa o desafio de criar novas linhas ferroviárias.

Após décadas de negligência, a Deutsche Bahn finalmente está dando passos para aprimorar sua infraestrutura. No entanto, devido a restrições financeiras, avanços significativos podem ser desafiadores. Philipp Nagl, o diretor de 42 anos de idade da DB Infrago, nascido na Áustria, descartou a ideia de grandes novos projetos, assertion que o foco principal deve ser na preservação da rede existente.

Em uma entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Nagl destacou que, com 33.000 quilômetros de trilhos já sob gestão, assumir trilhos adicionais só complicaria ainda mais as coisas. Ele enfatizou a importância de financiar adequadamente a rede atual, já que o Plano Federal de Infraestrutura de Transporte prevê mais projetos do que podem ser realistasmente realizados.

Entre esses projetos está o túnel ferroviário de Frankfurt, que está programado para construção nas décadas de 2030 e operação nas décadas de 2040. Embora Nagl tenha se recusado a comentar especificamente sobre esse projeto, ele reconheceu os altos custos operacionais associados a novos trilhos, especialmente túneis. Até mesmo defensores dos trilhos em países vizinhos, como a Suíça, estão atualmente debatendo esse assunto intensamente.

Nagl confirmou que estão perseguindo importantes expansões e novos projetos de construção. No entanto, o foco principal é em medidas de pequeno e médio porte para aumentar rapidamente a capacidade. A meta é concluir mais de 200 desses projetos até o final de 2027.

Quanto à perspectiva de financiamento instável para os trilhos no curto prazo, Nagl revelou que as negociações de fundos têm sido anuais até agora. Atualmente, eles desfrutam de um período de três anos de segurança na planejamento financeiro. "Estamos otimistas e planejamos continuar nesse nível de financiamento em 2028 e 2029", disse ele, embora isso ainda esteja incerto.

