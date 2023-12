O governador do Partido Republicano de New Hampshire, Chris Sununu, adverte que as remoções de votos de Trump só aumentam sua postura de "cartão de vítima

"Isto apenas (...) aumentaria a sua oportunidade de jogar a carta da vítima no futuro, quando chegarmos às primárias. Não ajuda nada e não acho que seja correto", disse Sununu a Dana Bash, da CNN, no programa "State of the Union".

A equipa jurídica de Trump deverá recorrer das duas decisões, baseadas na 14ª Emenda, para o retirar das eleições primárias no Colorado e no Maine na terça-feira, segundo uma fonte familiarizada com os planos.

Trump irá recorrer da decisão do Colorado para o Supremo Tribunal dos EUA e da decisão do secretário de Estado do Maine para o tribunal estadual.

A 14ª Emenda, que foi ratificada após a Guerra Civil, diz que os funcionários norte-americanos que juram defender a Constituição são desqualificados para o exercício de futuros cargos se "se envolverem em insurreição" ou tiverem "dado ajuda ou conforto" a insurrectos.

No entanto, a Constituição não especifica a forma de aplicar a proibição e o seu carácter vago suscitou dúvidas sobre se se aplicaria à presidência.

Sununu, que apoiou o ex-governador da Carolina do Sul Nikki Haley nas primárias republicanas, disse no domingo que quer Trump na votação em "todos os 50 estados" para que "Nikki Haley possa vencê-lo em todos os 50 estados".

Questionado sobre o facto de Haley não ter mencionado a escravatura como causa da Guerra Civil numa assembleia municipal de New Hampshire, na semana passada, e sobre o esforço subsequente para limpar a sua resposta, Sununu reconheceu que foi um erro.

"Ela esclareceu-o rapidamente, certo? Obviamente, se algo precisa de ser esclarecido um pouco, gostaríamos de o ter dito de forma um pouco diferente da primeira vez, mas foi rapidamente esclarecido", afirmou. "É uma questão absolutamente irrelevante".

Sununu acrescentou que os recentes ataques do rival de Haley nas primárias do Partido Republicano, Chris Christie, apenas sublinham a sua crescente estatura na corrida.

"Chris Christie é um amigo, mas a sua corrida está num beco sem saída. Ele vai dizer tudo o que puder", disse Sununu.

"Acho que ele vai acabar por tomar a decisão correcta. Ele quer certificar-se de que este partido se une. Ele - penso que todos estes candidatos sabem que é sempre um tiro no escuro. E, no final do dia, a única pessoa que se vai mexer é a Nikki Haley. Chris Christie não vai ganhar 30 pontos nas próximas três semanas, certo?"

Haley, disse Sununu, é a candidata que "pode ganhar cinco ou 10 pontos e dar a Trump aquela derrota que ninguém pensava ser possível nas próximas semanas. E penso que é muito provável que isso aconteça. Por isso, mais uma vez, penso que os eleitores vão votar a favor da Nikki. Penso que, em última análise, esperemos que o Chris fique do lado da Nikki. Mas essa é uma decisão que cabe ao Chris tomar".

Marshall Cohen, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com