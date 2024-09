O governador da Califórnia rejeita a legislação de segurança da IA controversa.

Governador Newsom pediu auxílio a especialistas de ponta em IA gerativa para ajudar a Califórnia a estabelecer medidas de segurança práticas. O foco está em estabelecer uma análise de trajetória baseada em fatos e ciência. Além disso, ele instruiu os departamentos estaduais a ampliar sua avaliação dos riscos associados a potenciais desastres devido ao uso da IA.

A medida do governador suscitou interesse na indústria da tecnologia, com várias empresas expressando sua disposição em colaborar neste projeto. Para garantir o sucesso, é crucial que as empresas de tecnologia relevantes entendam as exigências específicas do negócio e os desafios na implementação das medidas de segurança.

