O Google Pixel 9 Pro Fold significa um avanço notável na tecnologia.

Tentativa preliminar de Google de um smartphone dobrável foi admirável, mas ficou aquém do Galaxy Z Fold 7 da Samsung. No entanto, o Pixel 9 Pro Fold supera as expectativas e oferece um rival formidável ao dispositivo da Samsung em muitos aspectos.

Novo Design

Google renovou significativamente o design. Com 257 gramas, o dispositivo é 25 gramas mais leve e mais compacto que seu antecessor. Quando dobrado, o Pixel 9 Pro Fold mede 155,2 x 150,2 x 10,5 milímetros, sendo tão portátil quanto um smartphone padrão. A nova tela externa de 6,24 polegadas em formato 20:9 melhora essa portabilidade, permitindo o uso do dispositivo sem abri-lo.

A tela OLED tem uma densidade de pixels de 422 ppi, proporcionando nitidez perceptível mesmo sob a luz do sol. Os contrastes e cores são excepcionais, e uma taxa de atualização de 60 a 120 Hz garante uma exibição suave.

Telas Melhoradas

Ao abrir o Pixel 9 Pro Fold, é revelada uma tela flexível OLED de 8 polegadas que é notavelmente mais brilhante que seu antecessor. Com uma densidade de pixels de 373 ppi, ela é mais do que suficiente e oferece excelentes contrastes e cores. Sua taxa de atualização de 1 a 120 Hz a torna extremamente adaptável, superando a tela externa.

A tela interna também apresenta uma borda consistentemente larga, que é significativamente menor do que antes. Essa acomodação permite que a câmera selfie seja colocada sob a tela, dando ao novo smartphone dobrável uma aparência mais moderna do que o primeiro Pixel Fold.

Segurar o Pixel 9 Pro Fold aberto é um prazer, já que o dispositivo engrossa apenas 5,1 milímetros. A moldura fornece espaço suficiente para os botões, com o botão de energia apresentando um sensor de impressão digital integrado extremamente preciso.

Ruga Visível, Garrada de Alto Nível

O apelo impressionante do dispositivo é ligeiramente prejudicado por uma ruga visível e profunda ao longo do eixo longitudinal. Embora seu cérebro se adapte rapidamente a ela, a dobra é menos pronunciada no Galaxy Z Fold 8 da Samsung. É uma pena que, apesar da tela maior, você ainda só possa exibir dois aplicativos em modo de tela dividida.

A dobradiça em si, arguably o componente mais crítico de um smartphone dobrável, é excepcionalmente bem-engenerada pela Google. A resistência ao abrir e fechar é perfeita, e quando dobrada, um ímã mantém as duas metades juntas de forma seamless. No entanto, o pó e outras partículas finas ainda podem entrar. Portanto, como seu antecessor, o Pixel 9 Pro Fold é apenas resistente à água até os padrões IPX8.

Vida da Bateria Impressionante, Câmeras Excelentes

Apesar de sua magreza, o smartphone dobrável dura muito tempo. Uma única carga da bateria de 4650 miliamperes-hora (mAh) foi mais do que suficiente para alimentar o dispositivo durante um dia de uso, desde que ele não fosse aberto com frequência demais. Se você usar com frequência a tela interna, a bateria pode acabar perto do final do dia, mas você ainda deve conseguir passar por ela.

Outra característica notável é o conjunto de câmeras traseiras. Equipado com uma câmera principal capaz de até 48 megapixels (MP), uma câmera ultra-wide de 10,5 MP e uma câmera teleobjetiva de 10,8 MP com zoom ótico de 5x, o Fold pode não estar tão bem-equipado quanto os outros dois dispositivos Pixel 9 Pro. No entanto, a qualidade das fotos e vídeos é praticamente igual, e o novo Fold deixa o Galaxy Z Fold 8 bem para trás nesse aspecto.

Capacidades de IA Divertidas

Os componentes internos do Fold, que incluem o novo chip Tensor G4 da Google, 16 GB de RAM e 256 ou 512 GB de armazenamento em flash, são de ponta. Como resultado, o dispositivo lida sem esforço com as novas técnicas de IA. Embora seu escopo esteja atualmente limitado na Alemanha, assim como nos outros 9 da série Pixel, eles oferecem mais funcionalidade do que os novos iPhones.

Entre essas características de IA estão as fotos em grupo onde você pode se adicionar depois. Também é divertido selecionar elementos individuais e alterá-los usando prompts de texto. Não é muito complexo, mas a IA pode facilmente substituir um controle remoto por uma régua de madeira.

Conclusão

Google deu um grande salto com o Pixel 9 Pro Fold. Apesar de ter introduzido seu primeiro smartphone dobrável no ano passado, já chegou ao topo com a segunda geração, oferecendo uma concorrência acirrada ao Galaxy Z Fold 8 da Samsung. Embora custem cerca de 1.900 e 2.030 euros, o novo Fold da Google oferece sete anos garantidos de atualizações do Android, assegurando satisfação a longo prazo.

Em termos de melhorias, o Pixel 9 Pro Fold se destaca em seus testes técnicos, já que a nova tela OLED externa de 6,24 polegadas e a tela OLED flexível de 8 polegadas superam as especificações de seu antecessor. O conjunto de câmeras traseiras, com câmera principal, câmera ultra-wide e câmera teleobjetiva, entrega uma qualidade impressionante de fotos e vídeos.

Além disso, as capacidades de IA do Pixel 9 Pro Fold são notáveis, permitindo recursos como a adição de si mesmo a fotos em grupo e a alteração de elementos individuais usando prompts de texto. Essas técnicas de IA, combinadas com os componentes internos poderosos do dispositivo, oferecem mais funcionalidade do que os novos iPhones.

