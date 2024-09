O Google está oferecendo capacidades de inteligência artificial para os sistemas de assistentes virtuais da Volkswagen.

Volkswagen está utilizando a tecnologia da Google para sua assistente digital, como revelado pela subsidiária da Alphabet. O AI da Google, chamado "Gemini", serve como a espinha dorsal para o aplicativo de serviço da VW. Este assistente inteligente pode oferecer conselhos práticos aos proprietários da VW, como demonstrar técnicas de troca de pneus. Este serviço benéfico será gratuito para os proprietários dos modelos "Atlas" e "Atlas Cross Sport", que estreia na América do Norte a partir do modelo 2020, com lançamento previsto para o início de 2025.

De acordo com Thomas Kurian, chefe da divisão de nuvem da Google, a ideia pode parecer simples, mas a execução técnica é bastante complexa. O software não se limita apenas a se referir ao manual do usuário; em vez disso, a Google treinou seu AI usando manuais e tutoriais do YouTube específicos para os modelos da VW.

A Google está otimista em relação a seu negócio de AI corporativo, projetando que as receitas ultrapassarão vários bilhões de dólares até 2024. Embora a Google ainda não tenha revelado figuras específicas, a Microsoft e a Amazon Web Services (AWS) ocupam uma maior participação de mercado neste setor.

A parceria entre a Volkswagen e a Google continua a empurrar os limites da IA, já que o Gemini AI da Google não apenas está alimentando a assistente digital da VW, como também aprendendo com guias e tutoriais para fornecer assistência personalizada. Até 2024, a Google espera gerar receitas significativas de seu negócio de AI corporativo, consolidando ainda mais sua posição neste campo em crescimento.

