O golfista Kim Si Woo encontra água cinco vezes num buraco para estabelecer um recorde indesejado no PGA Tour

Para o sul-coreano Kim Si Woo, o domingo foi um daqueles momentos em que tudo passou de mau a muito, muito pior.

No 11º buraco do par 3 do WGC-FedEx St Jude Invitational, Kim bateu cinco pancadas consecutivas para o obstáculo de água, acabando por terminar com um par 13 de 10 pancadas.

Desde a sua primeira tacada no tee no buraco de 155 jardas no TPC Southwind em Memphis, Kim colocou a sua bola na água à direita do green.

Tendo-se deslocado para uma zona de queda a 96 jardas do buraco, bateu repetidamente a bola na água à direita do green, acabando por encontrar terra com a sua 11ª pancada.

A partir daí, fez um chip perto do buraco antes de fazer um putt para casa com um resultado de 13.

O resultado de 10 acima do par foi o mais alto registado num par 3 num evento regular do PGA Tour - não num Major - desde 1983.

Esse único buraco fez com que Kim, que já ganhou três eventos do PGA Tour, passasse de cinco para 15 tacadas.

Em resposta a esta desastrosa exibição, fez um birdie no buraco seguinte antes de a sua bola voltar a cair na água no 14º buraco. Acabou por fazer um double-bogey nesse par 3 em particular.

Apesar de Kim ter terminado com três birdies e um par, terminou em último lugar e a 30 pancadas dos líderes Abraham Ancer, Sam Burns e Hideki Matsuyama, que tiveram um playoff a três para decidir o vencedor.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

Ancer conquistou sua primeira vitória no PGA Tour com um birdie no segundo buraco do playoff, tornando-se o quarto jogador nascido no México a ganhar um título.

Na semana passada, Kim terminou em 32º lugar na competição de golfe masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com