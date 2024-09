O Golf da VW renovado eleva a experiência de condução: melhorando e superando continuamente os padrões anteriores

Apesar do aumento da popularidade dos veículos elétricos na Europa, exceto por uma queda temporária, o Volkswagen Golf, movido a motor de combustão, mantém-se o rei indiscutível. É o carro mais vendido da Volkswagen na Alemanha neste ano. Chegou a hora de dar um discreto retoque na sua oitava geração. Apesar de não terem sido feitas grandes alterações, os engenheiros resolveram alguns problemas irritantes.

As superfícies táteis no volante foram substituídas por botões clássicos que proporcionam feedback tátil. É um prazer! A equipe de Wolfsburg resistiu à tentação de mover os controles centrais, como a regulagem dos espelhos, para o menu da tela toque. Nem tudo o que é tendência é necessariamente bom. O joystick na porta esquerda continua lá, facilitando o uso.

Os menus foram completamente reformulados. Não se trata apenas de uma nova aparência fresca; os menus agora são muito mais rápidos e fáceis de usar. É um prazer ver como é fácil desativar características irritantes, como vibração de faixa e alertas de limite de velocidade. A tela toque, de até 13 polegadas, também impressiona. Para não ter que mergulhar constantemente nos menus para ajustes cotidianos, os controles básicos do sistema de climatização permanecem facilmente acessíveis na tela, o que funciona bem.

O Golf é, em essência, um carro de engenheiro.

Apesar da aparência vibrante da tela, o Golf permanece fundamentalmente prático. Mas não se trata apenas de praticidade; também é sobre engenharia e qualidade excepcionais. Você pode sentir a expertise dos engenheiros na primeira versão do facelift que você dirige, um Variant com um motor eTSI 1.5 litros e 150 cv mais E-Boost. O sistema de 48 volts entra em ação mesmo antes que o carro pare ou sempre que o motor Otto não for necessário (economizando combustível). Ele faz isso de forma suave, quase imperceptível, a menos que você esteja observando o conta-giros. É o que chamamos de arte da engenharia.

O motor de quatro cilindros não é exatamente emocionante, mas funciona suavemente e nunca deixa você desejando mais poder (acelerando de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos e alcançando uma velocidade máxima de 224 km/h). A transmissão de dupla embreagem de sete velocidades funciona perfeitamente com o sistema híbrido leve, adicionando conforto.

Os motoristas do Variant Golf desfrutam de muito espaço na frente e nos fundos, além de um porta-malas generoso de 1.642 litros (perfeito para uma viagem à loja de ferragens). Isso é impressionante em sua classe.

Agora, é a vez do modelo híbrido plug-in impressionar. Não é sem precedentes, já que havia uma versão de dois motores antes, mas a versão GTE, com um preço de 47.895 euros, é significativamente mais potente, com 272 cv de potência do sistema. E assim, o híbrido topo de linha entrega uma impressão forte com toda a sua potência, quase tão intensamente quanto seu antecessor clássico GTI (alcançando 100 km/h em 6,6 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 230 km/h). Ele até ostenta os clássicos bancos esportivos com padrão xadrez.

Prefira o GTI ao GTE

No entanto, a Volkswagen pensou em tudo e também trouxe o original. E se você não planeja dirigir mais de 100 quilômetros apenas com energia elétrica com uma bateria de 20 kWh totalmente carregada (que pode ser carregada com 40 kW de corrente contínua) ou não pode abrir mão da taxa reduzida de imposto de empresa (0,5 por cento), então você deve optar pelo GTI.

O "carro do povo", por assim dizer, é uma escolha sólida por 45.655 euros, uma raridade entre os concorrentes. O GTI é divertido mesmo sem precisar de excesso de potência. Aqui, o renomado motor de quatro cilindros de 2.0 litros com a designação EA888 precisa produzir apenas uma modesta potência de 265 cv para um desempenho semelhante ao de um carro esportivo. É mais do que suficiente. O veículo de 1,5 tonelada tem suficiente aderência para manter os sorrisos no rosto enquanto dirige nas estradas rurais da Baixa Saxônia em torno de Baddeckenstedt (onde está ocorrendo a estreia da direção). Ele só leva 5,9 segundos para atingir a velocidade de highway.

É claro que são alcançáveis 250 km/h na velocidade máxima. E mesmo as poucas curvas desta área, o compacto clássico lida esportivamente com elas. E isso, sem rolar excessivamente sobre buracos. O diferencial de deslizamento limitado padrão mantém o escorregamento dos pneus sob controle. Além disso, a equipe de Wolfsburg também ajustou a acústica do GTI de uma maneira harmoniosa (não excessivamente).

Você já está considerando qual das incontáveis variações do Golf você quer configurar? Você deveria saber mais duas coisas. Primeiro, o Golf revisado começa a partir de 28.330 euros, assim permanecendo abaixo da marca de 30.000 euros. E segundo, por favor, peça o "IQ" Light por mais 1.215 euros: isso não só traz iluminação de matriz de LED variável para o Golf, especialmente recomendada em estradas rurais à noite, como também proporciona um logotipo iluminado na grade do radiador. Afinal, até o velho Golf precisa de um pouco de fator de legalidade, já que uma geração toda foi nomeada em sua homenagem.

