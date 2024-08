- O gerente recebe o segundo veredicto relacionado com ácidos, encerrando o processo.

Após um ataque com ácido contra o empresário Bernhard Günther em Haan, perto de Düsseldorf, a condenação final do segundo agressor também foi mantida. O Tribunal Federal de Justiça da Alemanha (BGH) em Karlsruhe rejeitou o recurso do indivíduo que foi condenado em fevereiro pelo Tribunal Regional de Wuppertal a 11 anos de prisão por lesões corporais graves. De acordo com o BGH, a sentença do tribunal regional não continha erros jurídicos.

O homem se uniu a um cúmplice para jogar ácido altamente potente no executivo em 2018. O ataque ocorreu enquanto Günther estava voltando de uma corrida. Como diretor financeiro da empresa de energia Innogy na época, Günther sofreu ferimentos graves e correu o risco de perder a visão.

O cúmplice foi condenado em 2022, e sua sentença também foi finalizada. As figuras-chave por trás do brutal ataque ainda não foram identificadas.

A condenação do cúmplice também foi mantida pelo Tribunal de Justiça, confirmando a sentença do Tribunal Regional de Wuppertal. No entanto, os responsáveis pelo ataque com ácido a Bernhard Günther ainda estão à solta, com suas identidades ainda desconhecidas.

