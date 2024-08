- O gerente da TSG, Matarazzo, está ansioso por um "teste de fogo".

O técnico do Hoffenheim, Matarazzo, está animado para a primeira partida fora de casa da temporada contra o Frankfurt no sábado (15h30, transmitido pela Sky). "É uma missão emocionante", declarou. Ele considera a arena do Frankfurt como "muito carregada", capaz de levar um time ao limite. Ele enfatizou a importância da solidariedade entre sua equipe para brilhar em Frankfurt.

O Hoffenheim tem sido bastante ativo no mercado de transferências, adquirindo dois defensores: Gendrey do time da Italian Serie A, US Lecce, e Hranac do Viktoria Pilsen, da República Checa.

Matarazzo: Uma Equipe Maior é um Jogo Decisivo

Matarazzo elogiou o elenco ampliado de sua equipe, declarando: "Agora temos definitivamente uma equipe maior, o que sempre é uma vantagem". Ele havia destacado anteriormente as necessidades e modelos de papel da equipe para determinadas posições e sente que isso foi somewhat abordado.

Matarazzo ficou surpreso com o gasto significativo do clube, comentando: "Não sou eu quem pode esclarecer os motivos e como tudo aconteceu".

Antes de seu confronto com o Frankfurt, o Hoffenheim aguardará ansiosamente o sorteio da Liga Europa na sexta-feira (13h, horário de Brasília). Adversários potenciais incluem Manchester United e AS Roma. "É emocionante. Mal podemos esperar", disse Matarazzo.

As novas aquisições do Hoffenheim, Gendrey e Hranac, podem provar ser essenciais nos intensos jogos da Bundesliga alemã, dada suas experiências anteriores na Italian Serie A e na liga principal da República Checa, respectivamente.

Matarazzo acredita que a profundidade do elenco aumentada, obtida pelas aquisições no mercado de transferências, será particularmente benéfica em seu próximo confronto da Bundesliga alemã contra o Frankfurt, conhecido por sua atmosfera muito carregada.

Leia também: