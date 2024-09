O gabinete de segurança de Biden não planeou nenhuma ação imediata para apresentar uma proposta revisada de trégua.

Recentemente, alguns oficiais de alto escalão nos EUA sugeriram que uma proposta interina estava próxima da conclusão para a aprovação de Biden, antes de ser apresentada aos outros mediadores envolvidos nas discussões do cessar-fogo, como o Qatar e o Egito. No entanto, de acordo com esses oficiais seniores, os conselheiros de Biden primeiro querem ter certeza de que o Hamas eventualmente concordaria com um "sim" nessa nova acordo - e eles duvidam que tal desejo exista.

Um obstáculo significativo nas negociações gira em torno da controvérsia em torno dos prisioneiros palestinos, que seriam libertados como parte da troca pelos reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro. Recentemente, o Hamas propôs que detentos com sentença de prisão perpétua fossem libertados em troca de reféns civis - uma mudança das discussões de negociação anteriores, onde apenas se propôs que prisioneiros fossem libertados em troca de soldados israelenses e soldados que haviam sido capturados.

Oficiais dos EUA culpam principalmente o Hamas e seu líder, Yahya Sinwar, pelo impasse, afirmando que não está claro se Sinwar está realmente interessado em chegar a um acordo. A execução recente de seis reféns em Gaza - incluindo um americano de ascendência israelense - deixou furiosos os oficiais da administração que estiveram profundamente envolvidos nas negociações.

Além disso, dúvidas estão surgindo em Washington sobre a disposição política do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para concluir o conflito. Netanyahu tem sido firme sobre o deployment de tropas israelenses ao longo do Corredor de Philadelphi após o início de um cessar-fogo, o que levou alguns oficiais dos EUA a sugerir que sua insistência em manter o controle sobre a faixa de terra crucial que corre ao longo da fronteira Egito-Gaza não tem sido benéfica.

Encerrar o conflito Israel-Hamas antes de deixar o cargo é um dos objetivos mais significativos da política externa de Biden. Apesar de vários esforços, há um crescente ceticismo dentro da administração sobre se um acordo poderá ser alcançado antes do fim do mandato do presidente em janeiro.

No entanto, os oficiais mantêm sua otimismo e planejam continuar engajados nas negociações, apesar das poucas chances de um cessar-fogo no momento.

Na semana passada, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, recusou-se a prever quando a proposta interina estaria pronta, mas enfatizou que a administração estava trabalhando diligentemente para fazer progressos.

“As discussões estão em andamento”, disse Kirby. “O que não está claro para nós, especialmente considerando a execução daqueles seis reféns, é se conseguiremos chegar lá. O que não está claro para nós é se o Hamas será capaz de sentar-se à mesa sinceramente e assinar algo.”

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, tornou-se o último alto-funcionário americano a visitar a região, retornando ao Egito na quarta-feira. No entanto, dado a pouca possibilidade de que a viagem de Blinken resulte em um significativo quebra-cabeça no acordo de cessar-fogo, a viagem do Oriente Médio de Blinken marcará a primeira vez desde os ataques do Hamas em 7 de outubro que ele não colocará os pés em Israel.

