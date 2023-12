O futebolista David Brooks anuncia que está livre do cancro

Brooks foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin de fase dois no ano passado. Trata-se de uma forma de cancro que afecta o sistema linfático ou "os tecidos e órgãos que produzem, armazenam e transportam os glóbulos brancos que combatem as infecções", de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

"Gostaria de agradecer imensamente a toda a incrível equipa médica pelo seu fantástico trabalho e apoio durante todo o processo", escreveu o médio nas redes sociais.

"Na semana passada, reuni-me com o meu especialista e analisei os resultados finais dos meus testes. Tenho o prazer de dizer que o tratamento foi bem sucedido e que agora posso dizer que recebi a autorização total e que estou agora livre do cancro.

"Estas palavras são incríveis de dizer e estou muito grato por todas as vossas mensagens e votos, que realmente me ajudaram a ultrapassar os tempos difíceis".

Brooks, de 24 anos, disse que esperava regressar em breve à sua plena forma física.

"Estou determinado a trabalhar o meu melhor nos próximos meses e mal posso esperar para voltar a jogar à vossa frente num futuro não muito distante", acrescentou.

Na terça-feira, o Bournemouth foi promovido à Premier League graças ao golo de Kieffer Moore na vitória por 1-0 sobre o Nottingham Forest.

O Bournemouth, despromovido da primeira divisão do futebol inglês em 2020, terminou em segundo lugar no Campeonato.

Fonte: edition.cnn.com