- O futebolista belga Vranckx prorrogou o seu contrato com o Wolfsburg

VFL Wolfsburg surpreendentemente manteve o futebolista belga Aster Vranckx em sua equipe. O jogador de 21 anos, que foi cotado para sair no verão, agora está ligado ao Wolfsburg até depois de 2025, de acordo com as afirmações da Baixa Saxônia. O diretor esportivo Sebastian Schindzielorz tem fé em Vranckx, afirmando que "ainda há muito potencial não explorado nele".

Vranckx assinou com o Wolfsburg em 2021. Entre o outono de 2022 e o verão de 2023, o meio-campista foi emprestado ao AC Milan. Recentemente, Vranckx foi ligado ao AC Florença, Lazio Roma e Aston Villa. No entanto, a extensão do contrato impede que o Wolfsburg perca Vranckx de graça no próximo ano.

