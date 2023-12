O futebolista australiano gay Josh Cavallo diz que o Campeonato do Mundo não devia ir para o Qatar, onde a homossexualidade é ilegal

Desde que tomou essa decisão, que mudou a sua vida em outubro de 2021, Cavallo tornou-se um dos nomes e rostos mais reconhecidos do futebol mundial, além de se ter tornado uma espécie de ícone.

A estrela do Adelaide United foi recentemente nomeada "Homem do Ano" numa cerimónia de entrega de prémios organizada pela Attitude Magazine, a maior publicação da Europa dedicada à comunidade LGBTQ. Foi o culminar de um ano turbulento que começou com o que ele descreve como o início de um novo capítulo na sua vida.

"Foi muito importante para mim", diz Cavallo à CNN Sport. "Sair do armário foi muito importante para a minha família, para os meus amigos e foi um grande passo em frente.

"Não sabia o que esperar... e aproveitei a oportunidade da melhor forma possível, e foi assim que me assumi.

"Não me queria esconder mais e queria mostrar a toda a gente quem é o Josh Cavallo. Para verem que estou a afetar e a ajudar as pessoas na sua vida quotidiana.

"Ando nas ruas de Londres e sou mandado parar. Só estive em Londres duas vezes e pensei: "Ena, venho da Austrália e o que fiz foi através das redes sociais", e ver o impacto que teve nas pessoas do outro lado do mundo é absolutamente fenomenal".

Um ano depois, Cavallo continua a ser o único jogador de futebol masculino abertamente homossexual da primeira divisão do mundo - joga no Adelaide United da Liga A da Austrália - mas a sua decisão inspirou Jake Daniels, avançado do clube da segunda divisão inglesa Blackpool, a assumir-se em maio deste ano.

Cavallo admite que não sabia qual seria a reação ao seu anúncio e, embora tenha havido comentários negativos, por cada mensagem de ódio que diz receber, há 100 de apoio.

Apesar de ter sentido preocupações antes de se assumir publicamente, diz que o sentimento predominante foi o de estar "emocionalmente satisfeito" por já não estar a "esconder-se e a viver com esse medo".

"Foi apenas a incerteza, ao ver que não havia nenhum jogador de futebol gay ativo que se tivesse assumido antes e que não havia nenhum plano para isso", recorda.

"Não sabia o que esperar, não sabia como é que as pessoas iam reagir, havia muita incerteza e isso foi algo com que me debati enquanto crescia e foi por isso que demorei tanto tempo a tornar-me na pessoa que sou.

"Queria ser aquela pessoa para quem, agora, as pessoas olham e dizem: 'Meu Deus, isso é tão fixe. Eu quero fazer isso. Quero fazer o que o Josh está a fazer", e quero que isso seja inclusivo e bastante influente.

"É fantástico ver as pessoas da indústria do futebol, os árbitros e as pessoas do desporto a referir-se à minha história e a dizer que tive influência sobre eles. É absolutamente fenomenal que tenha tido esse impacto".

'Um longo caminho a percorrer'

Cavallo aponta Lionel Messi como uma das suas inspirações em campo enquanto crescia, mas diz que se inspirou em Justin Fashanu na sua vida pessoal.

Fashanu tornou-se o primeiro jogador de futebol profissional abertamente homossexual depois de se assumir em 1990, quando jogava na primeira divisão inglesa, mas a reação negativa que sofreu acabou por levá-lo a suicidar-se oito anos mais tarde.

"Ver essa história terminar de uma forma tão triste magoou-me e foi como se eu não quisesse que as pessoas tivessem essa perspetiva", diz Cavallo.

"É tão bom ser gay. É tão bom ser futebolista e sentirmo-nos confortáveis na nossa própria pele. Por que não estamos a abraçar isso? E eu sabia que tinha a oportunidade de mudar isso".

No início deste mês, os antigos internacionais espanhóis Iker Casillas e Carles Puyol foram amplamente criticados depois de o primeiro ter publicado um tweet em que afirmava ser gay.

Num post agora apagado na sua conta oficial do Twitter, Casillas escreveu: "Espero ser respeitado: Sou gay". Em resposta, o antigo capitão do Barcelona, Carles Puyol, escreveu: "Chegou a altura de contar a nossa história, Iker".

Casillas, que tem dois filhos com a sua ex-mulher, apagou o post pouco depois de ter sido enviado e mais tarde pediu desculpa, tal como Puyol. O tweet original surgiu no meio de boatos nos media espanhóis que ligaram Casillas a várias mulheres desde o seu divórcio.

Cavallo, que na altura tweetou a criticar o par, diz que a banalização de um tópico tão importante presta um mau serviço àqueles que em todo o mundo enfrentam perseguição pela sua sexualidade.

"É difícil para as pessoas entenderem quando não passam por isso", diz ele.

"Recebemos muitas mensagens nas redes sociais de pessoas que vivem em países como o Qatar e dizem: 'Josh, por favor, ajuda-me. Quero assumir-me, quero ser eu próprio, mas eles vão criminalizar-me. Vou ser condenado à pena de morte.

"Quando ouvimos coisas destas, ficamos de coração partido, porque são coisas pelas quais as pessoas passam todos os dias nestes países.

"Há 69 países no mundo que ainda criminalizam isto, por isso é um tópico enorme e importante e ver ícones do jogo a gozar com isso e a gozar com a minha própria tribo, magoa-me e ofende-me porque há muitas pessoas que estão a lutar pelas suas vidas apenas para se sentirem confortáveis com quem são na sua própria pele."

Cavallo diz que a troca de palavras entre Casillas e Puyol prova que o futebol ainda tem "um longo caminho a percorrer" para erradicar a homofobia, mesmo que o desporto tenha dado recentemente passos na direção certa.

"Algo que poderia ser uma troca de piadas ou uma troça é bastante doloroso para pessoas como nós, porque passamos as nossas vidas de forma tão forte, encontrando a nossa identidade e finalmente ganhamos coragem para sermos quem somos e estarmos confortáveis na nossa própria pele", afirma.

"Quando vemos pessoas e lendas do jogo a fazer isso, é muito doloroso, porque admiramos essas pessoas. São essas pessoas que sonhamos em enfrentar ou jogar ao lado delas.

"Por isso, ver pessoas como essas a fazer coisas assim e [a fazer] piadas parvas como essas é muito doloroso para mim, especialmente para a minha comunidade."

Depois de ter anunciado a sua sexualidade no ano passado, Cavallo disse que teria "medo" de jogar no Qatar, onde a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo é proibida.

Em resposta aos receios de Cavallo na altura, Nasser Al Khater, o diretor executivo do comité organizador do torneio, disse à CNN: "Pelo contrário, damos-lhe as boas-vindas aqui no Estado do Qatar, damos-lhe as boas-vindas para vir e ver, mesmo antes do Campeonato do Mundo... Ninguém se sente ameaçado aqui, ninguém se sente inseguro".

"Pessoalmente, sei que, se for para lá, serei protegido porque estou na mira do público", disse Cavallo à âncora da CNN Amanda Davies.

"Mas não é comigo que estou preocupado. São aqueles que me estão a enviar mensagens. São as pessoas que não estão na mira do público que têm medo de ser elas próprias e de andar nas ruas."

"Ver que estamos a caminhar para um país que está a criminalizar pessoas como eu... É bastante preocupante", acrescentou Cavallo.

A CNN contactou os organizadores do Campeonato do Mundo do Qatar para comentar os comentários de Cavallo, mas não obteve resposta.

No início deste ano, o antigo internacional inglês David Beckham tornou-se um dos embaixadores mais importantes do Campeonato do Mundo no Qatar.

Beckham já foi muito criticado por ter aceitado o papel e Cavallo diz que gostaria de ver Beckham a usar a sua plataforma para apoiar a comunidade LGBTQ.

"Não conheço o David pessoalmente, por isso não posso fazer comentários sobre ele e as suas acções", afirma Cavallo. "Mas ter aliados no jogo é muito útil e quando me assumi no meu balneário, para os meus colegas de equipa e para ver a receção - cada um deles é um aliado meu.

"Fiquei muito orgulhosa por dentro e emocionada, porque é algo com que lutei durante muito tempo. Por isso, tem um impacto tão significativo em mim e na minha comunidade.

"Se alguém como David Beckham, com a sua plataforma, se aproxima de nós e se torna um aliado como nós queremos que ele seja, isso é muito útil.

"Se ele pudesse dar o próximo passo e mostrar o que significa para a comunidade LGBTQ, isso seria fantástico".

