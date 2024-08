- O fundador do Telegram foi libertado temporariamente da prisão

Pavel Durov, Criador do Telegram, Recebe Liberdade Provisória após Detenção e Interrogatório na França

Pavel Durov, o mentor por trás do Telegram, recebeu liberdade provisória após sua detenção na França e interrogatório por um juiz investigativo. O sistema judiciário francês iniciou uma investigação contra Durov, acusando-o de várias acusações, como falta de assistência em investigações criminais e envolvimento em atos ilícitos, como anunciado pela procuradoria de Paris no final da tarde.

Durov também foi colocado sob supervisão judicial. Além de depositar uma fiança de cinco milhões de euros, ele deve se encontrar com a polícia duas vezes por semana e está proibido de deixar a França, de acordo com a procuradoria.

Durov Acusado de Auxílio Insuficiente em Investigações

De acordo com a procuradoria, as investigações contra Durov vêm ocorrendo há algum tempo. As acusações contra ele incluem cumplicidade em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e vários crimes relacionados à exploração de crianças ao não intervir através do Telegram e não cooperar com as autoridades. Além disso, há suspeitas sobre sua falta de cooperação em vigilância autorizada por lei.

Devido a essas acusações, Durov foi procurado pelas autoridades. Ele foi preso em um aeroporto próximo a Paris no sábado à noite.

Durov Corre o Risco de Passar até Dez Anos na Prisão

Se a investigação contra Durov encontrar provas substanciais, os procedimentos podem levar a um julgamento criminal. Eles também podem optar por arquivar o caso. Com relação à facilitação de transações ilegais através do serviço de chat, Durov corre o risco de até dez anos de prisão e uma multa de 500.000 euros, de acordo com a procuradoria.

O Telegram vem sendo criticado por sua suposta incapacidade de lidar efetivamente com discurso de ódio e outras atividades ilegais em sua plataforma. A empresa afirma que cumpre "padrões da indústria" em sua resposta a essa crítica.

Durov "não tem nada a esconder", declarou o Telegram em defesa de seu fundador. Eles também consideram ridículo responsabilizar uma plataforma ou seu proprietário pelo mau uso do serviço por partes externas.

Pessoas ao redor do mundo estão expressando preocupação com a situação de Pavel Durov, dada a gravidade das acusações contra ele. Apesar de ter recebido liberdade provisória, Durov corre o risco de passar até dez anos na prisão se for considerado culpado pelo sistema judiciário francês.

