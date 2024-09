- O FTI Travel Group será finalmente dissolvido.

Empresária de viagens em dificuldades FTI, afundada sob um bilhão de euros de dívida, agora está sendo dissolvida. O Tribunal de Distrito de Munique iniciou procedimentos de insolvência contra as duas principais entidades, FTI Touristik e BigXtra Touristik. O administrador de insolvência Axel Bierbach anunciou o desligamento de 700 funcionários. A maioria dos aproximadamente 350.000 credores, principalmente turistas em pacotes, receberá suas quantias antecipadas do Fundo Alemão de Segurança para Viagens (DRSF).

No entanto, a situação é diferente para aproximadamente 2.500 hotéis, agências de viagens, companhias aéreas, bancos e o fundo de estabilização do governo federal (WSF), de acordo com Bierbach. O WSF, que emprestou cerca de 600 milhões de euros à terceira maior conglomerado de viagens da Europa, FTI, durante a pandemia, ainda não determinou o pagamento final a seus credores.

Hotéis continuam operando

A FTI declarou falência em junho devido à diminuição das reservas, demanda dos parceiros por pagamentos antecipados e esgotamento financeiro. Na época da falência, a FTI Touristik tinha cerca de 30 milhões de euros, segundo Bierbach. A falta de fundos para certificados de segurança compulsórios no DRSF levou ao cessamento das vendas de viagens, acrescenta Bierbach.

Aproximadamente 60.000 veranistas partiram em segurança, e todas as novas viagens foram interrompidas. Dos 11.000 funcionários em todo o mundo, cerca de 7.500 ainda trabalham em hotéis no local, cujas operações continuam ininterruptas. Mais de 320 funcionários alemães já encontraram novos empregos, graças a feiras de empregos com clientes e concorrentes da FTI, como Tui, DER, DB e Jochen Schweizer, na sede da FTI em Munique. Cerca de 600 funcionários receberão suas cartas de demissão a partir de 1º de setembro. Mais 130 permanecerão empregados por um breve período para ajudar na liquidação. A liquidação é esperada para ser concluída até o final do ano.

Subsidiárias vendidas

Os principais ativos da FTI consistem em 54 hotéis com 12.000 quartos, incluindo propriedades de longo prazo alugadas. Com exceção de um, todos esses hotéis continuarão operando e devem ser vendidos. Vários potenciais compradores estão interessados, e as negociações já estão em andamento em vários casos, segundo Bierbach.

Várias empresas com vários centenas de funcionários, como o provedor de viagens de luxo Windrose, o centro de serviços Erf24 em Erfurt e a plataforma online 5vorFlug, já foram vendidas das 110 subsidiárias da FTI.

A primeira reunião de credores será realizada em Munique em 20 de novembro. "Acho que poucos comparecerão", diz Bierbach: A maioria dos 350.000 credores não possui reivindicações substanciais contra o administrador de insolvência que justifiquem essa viagem.

Liquidação da FTI levará anos

" Toda a liquidação levará anos", diz Bierbach. "Isso é uma maratona."

Aproximadamente 175.000 viajantes já haviam pago integral ou parcialmente por sua viagem. Tentativas de reembarcá-los com outros organizadores falharam pouco antes das férias de verão. Eles receberão o dinheiro para a viagem em pacote do DRSF - afetando 90% dos veranistas. No entanto, alguns viajantes haviam reservado excursões. O dinheiro pago por essas excursões não é substituído pelo DRSF; no entanto, a reivindicação pode ser_assertida contra o administrador de insolvência.

Clientes que haviam reservado serviços individuais com a FTI podem apresentar suas reivindicações à mesa de insolvência. No entanto, o administrador de insolvência incentiva os clientes a inicialmente utilizar as rotas de reembolso via DRSF e provedor de serviços de pagamento para evitar congestionar o procedimento.

Agências de viagens geralmente recebem sua comissão após a partida de seus clientes. Se isso ocorrerá quando a partida não occurs e possivelmente não houver dano devido à agência de viagens vender uma viagem alternativa, precisa ser examinado, diz Bierbach.

