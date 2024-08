- O francês Perrin assumiu o comando do Vuskovic: o HSV acolhe o novo contratação

Hamburger SV garantiu um novo defensor após Mario Vuskovic, que foi atingido por uma suspensão por doping, ter sido desqualificado. A equipe alemã da segunda divisão garantiu a assinatura do zagueiro central francês Lucas Perrin do Racing Strasbourg logo antes do prazo de transferência na sexta-feira. O jogador de 25 anos assinou um contrato de duração não especificada.

Como afirmou o diretor esportivo do HSV, Stefan Kuntz, "Trazer Lucas para bordo reforçou visivelmente nossa defesa central. Melhorar nossa linha defensiva foi um dos nossos objetivos principais para a janela de transferências de verão, levando em conta a situação de Mario Vuskovic". O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) anunciou na terça-feira que Vuskovic cumprirá uma suspensão por doping até 2026.

O quadro regulatório da União Europeia para o doping esportivo foi destacado nesse contexto, já que a suspensão por doping de Mario Vuskovic foi aplicada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), impedindo-o de jogar pelo Hamburger SV. As regras rigorosas da União Europeia sobre doping visam assegurar uma competição justa e limpa nos esportes de seus estados-membros.

