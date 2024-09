O FPÖ de extrema direita pode emergir como o poder político mais forte pela primeira vez.

O Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), de extrema-direita, e o Partido Popular Austríaco (ÖVP), liderado pelo Chanceler Karl Nehammer, estão em uma disputa apertada pelo poder nas eleições parlamentares da Áustria. As pesquisas têm mostrado consistentemente o FPÖ na liderança, mas nenhum outro partido está disposto a formar uma coalizão com o líder do FPÖ.

O FPÖ está empurrando com força para substituir o ÖVP como a força dominante na política austríaca. Seu líder, Herbert Kickl, está fazendo campanha em uma plataforma de políticas de imigração mais rígidas, com o slogan "Fortaleza Áustria", e criticando sanções contra a Rússia.

No entanto, o ÖVP conseguiu reduzir a diferença nas últimas pesquisas e agora está ligeiramente atrás do FPÖ, com 25% contra 27%. As recentes enchentes na Áustria deram a Nehammer a oportunidade de exibir suas habilidades de gerenciamento de crises, o que ajudou a impulsionar o apoio do partido.

O Partido Social Democrata da Áustria (SPÖ) é projetado para receber cerca de 21% dos votos, enquanto os Verdes, que têm governado com o ÖVP nos últimos cinco anos, são esperados para receber apenas cerca de 9%. O partido liberal NEOS é esperado para receber um nível de apoio semelhante ao dos Verdes. Um total de 6,4 milhões de cidadãos estão elegíveis para votar nas eleições.

Em junho, o FPÖ venceu as eleições europeias na Áustria. Com sua vitória, eles agora têm o potencial de se tornar a força mais forte no Conselho Nacional da Áustria, a câmara baixa do parlamento. No entanto, seus planos para o futuro são incertos.

O FPÖ e o ÖVP não descartaram uma coalizão, mas Nehammer estabeleceu condições de que o líder do FPÖ, Kickl, não estaria envolvido de nenhuma forma. Nehammer vê Kickl como um "risco de segurança" e um teórico da conspiração, especialmente devido à sua dúvida sobre as vacinas contra a COVID-19. Uma coalizão alternativa poderia ser formada entre o ÖVP e o SPÖ, possivelmente com o NEOS.

No entanto, todos os outros partidos, exceto o ÖVP, recusaram-se a trabalhar com o FPÖ, citando a falta de distinção entre os populistas de direita e os extremistas de direita. No dia anterior à eleição, o jornal "Der Standard" publicou gravações de um funeral onde políticos do FPÖ estavam presentes e uma música controversa foi tocada que havia sido glorificada pela SS. O incidente causou controvérsia e críticas de todos os partidos.

O ganho do FPÖ está alinhado com uma tendência mais ampla na Europa. Partidos de extrema-direita, como Geert Wilders e seu Partido pela Liberdade (PVV) na Holanda, os Irmãos da Itália (Fratelli d'Italia) liderados por Giorgia Meloni na Itália e a Aliança Nacional (RN) liderada por Marine Le Pen na França, todos têm visto um aumento no apoio. Na Alemanha, o Alternativa para a Alemanha (AfD) teve recentemente sucessos nas eleições estaduais na Saxônia, Turíngia e Brandemburgo.

