O FPÖ de extrema direita emergiu, inegavelmente, vitorioso.

Nas eleições para o Conselho Nacional da Áustria, o Partido da Liberdade de Direita (FPÖ) conseguiu uma vitória significativa. O FPÖ lidera por quase três pontos percentuais sobre o Partido Popular Austríaco (ÖVP) conservador. No entanto, formar um governo pode ser desafiador devido à situação do candidato principal.

A Ministra da Defesa Claudia Tanner do ÖVP, referiu-se casualmente aos resultados como um "acordo de cavalheiros". Ela rapidamente passou para um repórter da ORF que havia se aproximado para uma declaração. Mais tarde, em Viena, por volta das 19h, ocorreu uma pequena manifestação. Os manifestantes gritavam: "Abaixo o FPÖ!"

O FPÖ alcançou seu melhor resultado até agora nas eleições para o Conselho Nacional, recebendo aproximadamente 29% dos votos. Eles ganharam cerca de 13 pontos percentuais em comparação com a última eleição em 2019. Por outro lado, a atual coalizão ÖVP e Verde sofreu uma clara derrota, perdendo cerca de 16 pontos percentuais. O ÖVP agora está em segundo lugar com cerca de 26%, seguido pelo SPÖ com 21%. Dois pequenos partidos poderiam potencialmente impactar as futuras negociações da coalizão. Os economistas liberais NEOs têm cerca de 9%, e os Verdes estão em quinto lugar com um ponto percentual a menos.

Uma coalizão de três partidos pode ser necessária

As negociações da coalizão na Áustria devem ser desafiadoras. Uma "grande coalizão" entre o Partido Popular Austríaco e os Social-Democratas teria uma maioria estreita no Conselho Nacional, mas seus objetivos são significativamente diferentes. Por exemplo, os Social-Democratas querem implementar um imposto sobre a riqueza para equilibrar o orçamento, enquanto o ÖVP é fortemente contrário a isso. Além disso, o candidato principal do SPÖ, Andreas Babler, é controverso dentro do partido, e muitos observadores políticos temem que uma coalizão ÖVP-SPÖ poderia ser instável devido à maioria estreita.

Um terceiro parceiro de coalizão poderia potencialmente estabilizar as negociações da coalizão. Atualmente, os NEOs são a opção mais provável, uma vez que os Verdes não são bem-vistos por outros partidos e perderam cinco pontos percentuais. Enquanto isso, os NEOs ganharam cerca de um ponto percentual. Se bem-sucedido, isso marcaria a primeira coalizão de três partidos da Áustria desde 1945.

Governo do FPÖ possível: ÖVP quer Kickl fora

Uma coalizão entre o FPÖ e o ÖVP teria uma maioria estável no Conselho Nacional. No entanto, o Chanceler Nehammer recusou uma coalizão com o candidato principal do FPÖ, Herbert Kickl, e Kickl também expressou seu desinteresse em colaborar com Nehammer. Outros porta-vozes do ÖVP também rejeitaram uma coalizão com Kickl. Interessantemente, ninguém do ÖVP descartou uma coalizão sem Kickl.

Mesmo que Kickl desista da chancelaria, formar um governo do FPÖ seria desafiador. Ele teria que ser nomeado pelo Presidente Federal Alexander Van der Bellen. No domingo à noite, ele declarou: "Farei o meu melhor para garantir que os princípios da nossa democracia liberal sejam respeitados durante o processo de formação do governo, como o Estado de Direito, a separação de poderes, os direitos humanos e das minorias, os meios de comunicação independentes e a membresia da UE". Isso efetivamente elimina um governo do FPÖ liderado por Kickl.

despite this, FPO leader Kickl remains determined. He wants to form a government that brings about changes, Kickl says in the Austrian TV station ORF. "Our hand is extended in all directions," Kickl says.

On the other hand, Austrian Chancellor Karl Nehammer of the ÖVP refers to the election result as bitter. "We stand for a politics of the center and stability," he says.

After a bitter election result, lengthy coalition negotiations are expected in Austria. Following the last National Council elections, the negotiations lasted around three months. Observers suspect: This year, three months might not be enough.

The public sector may face potential changes if the Freedom Party (FPO) forms a government, considering their focus on economic liberalization as evidenced by their coalition partner, the NEOs. The Austrian government, regardless of its composition, must uphold principles such as the rule of law and EU membership, as stated by Federal President Alexander Van der Bellen.

