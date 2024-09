- O foguete da SpaceX experimentou uma explosão, criando uma ruptura na estratosfera superior.

Durante o primeiro voo de teste do foguete "Starship" da SpaceX no ano passado, não apenas gerou uma quantidade significativa de chama e smog, como também afetou a atmosfera de uma forma incomum. Pesquisadores publicaram na "Geophysical Research Letters" que o evento levou à criação de um buraco considerável em altitudes elevadas. Com extensão em vários quilômetros, esse buraco persistiu por aproximadamente uma hora.

De acordo com o estudo, esse espaço era caracterizado pela falta de ionização. Normalmente, a ionosfera, que fica entre 60 e 1.000 quilômetros acima da superfície da Terra, consiste em partículas eletricamente carregadas. O lançamento do "Starship" reduziu a quantidade dessas partículas devido a uma troca de carga resultante da ignição do combustível do foguete.

Segundo o autor principal do estudo, Yuri Yasukevich, do Instituto de Física Solar-Terrestre em Irkutsk, Rússia, a exaustão de outros foguetes pode momentaneamente produzir tais buracos. No entanto, nesse caso, o impacto foi notavelmente maior, o que foi ainda amplificado pelas ondas de choque da explosão.

Além disso, a ionosfera é vulnerável a vários estímulos, como indicado no estudo. Sua composição pode mudar devido a erupções solares, grandes impactos de meteoros, assim como fenômenos naturais como terremotos ou erupções vulcânicas. As consequências do lançamento do "Starship" na ionosfera foram comparáveis às de grandes terremotos ou à erupção vulcânica submarina em Hunga Tonga-Hunga Ha'apai em 2022 perto do Reino de Tonga no Pacífico Sul.

Yasukevich observou que a magnitude da mudança foi inesperada. Ele afirmou que a pesquisa indicou que tais eventos podem ter implicações para a navegação por satélite, incluindo veículos autônomos.

O "Starship" é o sistema de foguete mais significativo e potente já construído. Em 18 de novembro de 2023, decolou do Texas. Após aproximadamente três minutos, o motor "Super Heavy" se separou e explodiu a uma altitude de 90 quilômetros, seguido pela explosão do estágio superior a 149 quilômetros. De acordo com o estudo, os detritos caíram na região nordeste de Porto Rico.

Investigações sobre o impacto do voo e das explosões do "Starship" foram possíveis por meio de sistemas de navegação baseados em satélite, também conhecidos como GNSS. Receptores na superfície da Terra se comunicam com satélites, e a velocidade de certas ondas eletromagnéticas depende da densidade de partículas elétricas na ionosfera.

Usando essa informação, os pesquisadores determinaram que essa região experimentou uma diminuição na densidade de partículas elétricas após o lançamento. Distúrbios se propagaram para o norte na forma de um padrão em V, alcançando uma distância de até 2.000 quilômetros. "Este parece ser o primeiro registro documentado de um buraco ionosférico não químico criado por uma explosão feita pelo homem", concluíram os pesquisadores.

Após o primeiro voo, a SpaceX realizou lançamentos subsequentes não tripulados do "Starship". Durante o quarto teste em junho, o foguete colossal permaneceu no ar por meia hora antes de executar um pouso controlado. A nave espacial e o foguete reutilizáveis são destinados a futuras missões tripuladas à Lua e a Marte.

Fonte: GFZ Potsdam: Artigo sobre a ionosfera na "Nature"

