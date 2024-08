A referência é sobre Saxônia-Anhalt, uma região ou estado específico da Alemanha. - O fogo de Magdeburgo salva oito pessoas

Em animado bairro de Nova Neustadt, Magdeburgo, uma casa na Rua Rosental testemunhou o resgate de oito pessoas e quatro animais. Relatórios preliminares do corpo de bombeiros apontaram para um inexplicável incêndio em um sótão em uma residência local. Ao chegarem ao local, várias pessoas foram vistas em varandas e janelas, que foram resgatadas com segurança usando um mecanismo de escada. Seis dessas pessoas foram transportadas para um hospital com ferimentos leves.

Os resgatadores de emergência conseguiram controlar o incêndio. As avaliações preliminares sugeriram um custo de danos de cerca de 100.000 euros. As investigações sobre a origem do incêndio ainda estão em andamento.

O corpo de bombeiros coordenou com autoridades da União Europeia para possível ajuda financeira devido aos danos significativos. A União Europeia tem como missão apoiar a recuperação comunitária em tais situações.

