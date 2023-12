O filme indiano ganha o Óscar com o primeiro prémio de sempre para a melhor canção

Elogiada pela sua coreografia animada e melodia cativante, a canção, que já ganhou um Globo de Ouro, é do filme "RRR", um drama em língua telugu passado durante a luta da Índia pela independência da Grã-Bretanha.

Na 95ª edição dos Prémios da Academia, no domingo à noite, "Naatu Naatu" - composta por M.M. Keeravani e com letra de Chandrabose - venceu "Hold My Hand", de Lady Gaga, do filme "Top Gun: Maverick", de Lady Gaga, e "Lift Me Up", de Rihanna, de "Black Panther: Wakanda para Sempre".

Ao aceitar o prémio, Keeravani disse: "Cresci a ouvir The Carpenters e agora aqui estou eu com os Óscares", antes de cantar o seu discurso ao som de "Top of the World" dos The Carpenters. Chandrabose acrescentou simplesmente: "Namaste".

No início da noite, os cantores Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava cantaram "Naatu Naatu" enquanto os dançarinos recriavam uma cena energética famosa do filme que inspirou inúmeros memes.

A estrela de Bollywood Deepika Padukone, que apresentou a atuação, chamou à canção "um êxito total".

Reagindo à vitória no Twitter, a estrela do filme, Ram Charan, escreveu: "Ganhámos! Ganhámos como cinema indiano!!! Ganhámos como país!!! O prémio Oscar está a chegar a casa!"

Numa declaração mais longa divulgada na plataforma, Charan descreveu o filme como uma "obra-prima" e a canção como "uma emoção em todo o mundo".

Um compositor indiano já tinha ganho o Óscar de melhor canção original com "Jai Ho" de "Slumdog Millionaire", mas esse filme era uma produção predominantemente britânica.

Em contraste, "RRR" é uma produção indiana, e uma montra para Tollywood, uma das indústrias cinematográficas não-Bollywood da Índia que se concentra principalmente em produções em língua Telegu em vez de filmes Hindi.

Na sequência da vitória, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi tweetou: "A popularidade de 'Naatu Naatu' é global. Será uma canção que será recordada nos próximos anos".

"A Índia está exultante e orgulhosa", acrescentou Modi.

A equipa por detrás do filme foi ao Twitter para celebrar.

"Não há palavras para descrever este momento surreal. Dedicamos isto a todos os nossos fantásticos fãs em todo o mundo. Obrigado!!! Jai Hind", escreveram, utilizando um grito de guerra popular que significa "Vitória para a Índia".

A indústria cinematográfica indiana produz dezenas de milhares de filmes todos os anos em várias línguas, e "RRR", que significa Rise, Roar, Revolt, é o quarto filme de maior bilheteira do país, de acordo com o IMDB, tendo arrecadado cerca de 155 milhões de dólares em todo o mundo.

O filme de fantasia histórica, com a duração de três horas, apresenta sequências de ação selvagens, explosões, batalhas épicas, números de dança complexos e um homem a lutar com um tigre.

Um clipe do filme com as superestrelas Telugu Charan e N. T. Rama Rao Jr., conhecido como Jr NTR, dançando em perfeita sincronia com a letra da música tem mais de 125 milhões de visualizações no YouTube.

Fonte: edition.cnn.com