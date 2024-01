O filme do concerto de Taylor Swift "Eras Tour" fecha o The Grove em Los Angeles antes da estreia

The Grove, um complexo comercial de luxo em Los Angeles que inclui um cinema com vários ecrãs, anunciou nas suas histórias do Instagram na quarta-feira que o centro comercial ao ar livre está fechado aos compradores durante o dia.

Embora os detalhes de uma estreia e uma potencial aparição da própria Swift ainda não tenham sido oficialmente confirmados, os vídeos publicados nas redes sociais mostram os famosos passadiços de pedra do The Grove cobertos por um enorme tapete vermelho.

As imagens também mostram passos e repetições com a arte promocional do filme do concerto "Eras Tour" espalhada por eles.

Em agosto, Swift estreou o trailer e anunciou na sua página do Instagram que iria levar a sua recordista "Eras Tour" para o grande ecrã a 13 de outubro, escrevendo na legenda que a digressão "tem sido a experiência mais significativa e eléctrica da minha vida até agora".

A cantora encorajou os espectadores a vestirem-se com "Eras attire", a trocarem pulseiras da amizade e a cantarem e dançarem durante o filme de 3 horas, que é uma exibição cinematográfica do seu concerto "Eras" completo.

O filme do concerto ainda não foi lançado, mas já bateu recordes.

A CNN noticiou anteriormente que o filme bateu recordes de pré-venda de bilhetes para um único dia menos de três horas depois de os bilhetes terem ficado disponíveis, o que levou a AMC a acrescentar horários extra de exibição sempre que possível. Espera-se que arrecade entre 100 e 125 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia, de acordo com as estimativas da indústria.

Swift completou a primeira parte da sua digressão "Eras" nos EUA em agosto e fez três espectáculos na Cidade do México no final desse mês. A cantora tem estado em pausa até que a parte internacional da sua digressão seja retomada na Argentina, em novembro.

"Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film" estreia nos cinemas na sexta-feira.

Jordan Valinsky, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com