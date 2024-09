- O filho de Heidi Klum, Henry Samuel, apresenta o seu parceiro romântico.

Há uma vibe de amor no ar na família Klum. Heidi Klum, a icônica modelo mãe com 51 anos, está exibindo seu relacionamento com o marido Tom Kaulitz, de 35 anos, nas redes sociais. Seu filho Henry Samuel, de 18 anos, está igualmente animado e mostra sua namorada no Instagram. Em sua última publicação, não só exibiu seu rosto, como também uma foto dele relaxando na praia com a namorada.

Essa publicação nos dá uma visão incomum da vida pessoal de Henry. Normalmente, Heidi prefere manter seus filhos longe do holofote até eles serem maduros o suficiente para tomar suas próprias decisões. Henry, assim como sua irmã Leni Klum, parece ter encontrado uma conexão com as redes sociais. Uma olhada mais atenta na publicação revela um pouco mais sobre seu relacionamento.

O Segredo da Namorada de Henry Revelado

Embora sua namorada esteja escondida na foto, seu perfil do Instagram está acessível através do link fornecido. Seu nome é Kayla Betulius e ela é uma estudante da UCLA em Los Angeles. Kayla expressa abertamente seus sentimentos por Henry ao comentar "Te amo" com um coração vermelho sob a publicação. Interessantemente, até Heidi deixa um coração sob a mesma publicação. A duração de sua felicidade remains um mistério.

Não é só Henry e Heidi que estão mergulhados no amor. Leni Klum, de 20 anos, tem um relacionamento sério há algum tempo. Desde 2021, ela está em um relacionamento oficial com o jogador de hóquei no gelo Aris Rachevsky. O casal também gosta de compartilhar vislumbres de sua vida amorosa no Instagram. Parece que Henry está seguindo os passos de sua irmã, tanto no amor quanto no compartilhamento nas redes sociais.

Heidi Klum, a mãe de Henry Samuel, parece aprovar o relacionamento de seu filho com Kayla Betulius, como evidenciado por seu comentário em forma de coração sob a publicação do Instagram de Henry. O filho mais velho de Heidi Klum, Henry, tem muito em comum com sua irmã Leni Klum, incluindo ter um relacionamento público e usar as redes sociais para contar suas histórias de amor.

Leia também: