O fiasco de Naomi Osaka é um sinal de que o trabalho no domínio da saúde mental ainda está longe de estar concluído

E Naomi Osaka está farta. Enfrentou inúmeros adversários na sua ascensão estratosférica ao topo do ténis, mas esta semana a número 2 do mundo pousou a raquete e afastou-se das sondagens da imprensa.

A decisão de Osaka de se retirar do Open de França, em vez de participar nas conferências de imprensa em Roland Garros, desencadeou um debate mais alargado sobre a cultura das conferências pós-jogo e o seu impacto na saúde mental dos atletas.

Estas conferências de imprensa são um "poço de abutres", afirmou Kris Soutar, consultor da Tennis Scotland e da Judy Murray Foundation, fundada pela mãe de Andy Murray, um jogador que falou abertamente sobre a forma como o peso mental do desporto de elite o afectou.

Estas conferências de imprensa, muitas vezes dominadas por homens, são extremamente intimidantes para o jogador que perde, disse Soutar à CNN. "São questionados sobre as razões da derrota e os jornalistas procuram os seus próprios podres", afirmou.

É uma perspetiva assustadora para qualquer atleta, quanto mais para Osaka, que admitiu no Twitter não ser "uma oradora natural e sentir uma enorme ansiedade antes de falar com os meios de comunicação social de todo o mundo".

Por isso, a quatro vezes vencedora de grandes torneios tomou a decisão dramática de evitar conferências de imprensa, invocando razões de saúde mental, na esperança de que quaisquer multas incorridas fossem para uma instituição de caridade de saúde mental.

Em resposta, os organizadores multaram Osaka em 15.000 dólares e ameaçaram expulsá-la. Osaka, por sua vez, retirou-se do torneio, dizendo no Twitter que esperava que "todos pudessem voltar a concentrar-se no ténis que está a decorrer em Paris".

A jovem de 23 anos acrescentou que tinha "sofrido longos surtos de depressão" desde que ganhou o seu primeiro título de Grand Slam em 2018.

Após a decisão de Osaka de optar por não participar das tarefas de mídia, o Aberto da França postou um tweet - que já foi excluído - com fotos de Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka e Coco Gauff participando de tarefas de mídia com a legenda: "Eles compreenderam a missão".

Essa resposta foi "fria" e uma "oportunidade perdida" de "ser pioneiro" e encontrar soluções para os problemas de saúde mental no desporto, disse Soutar.

Competir na era da Covid

O ténis tem sido um dos primeiros desportos profissionais a emergir das sombras dos confinamentos devido à Covid-19 em todo o mundo.

Mas com assuntos mais prementes em mãos - nomeadamente económicos - a saúde mental "não tem estado nem perto do topo da agenda do circuito", de acordo com Rodney Rapson, coproprietário da Base Tennis Academy, perto de Frankfurt, na Alemanha.

"A indústria como um todo está a sofrer financeiramente, através de cancelamentos, patrocínios, tudo sofreu um golpe", disse Rapson sobre o impacto da Covid no desporto.

Entretanto, as restrições impostas pela Covid agravaram o stress dos profissionais do ténis que viajam. Antes mesmo de os jogadores entrarem em campo, há uma lista aparentemente interminável de testes, restrições de viagem, quarentena e bolhas sociais a cumprir, disse Daria Abramowicz, psicóloga desportiva do jogador polaco Iga Swiatek.

Este ambiente de grande restrição "afecta realmente as relações, os níveis de stress e o bem-estar emocional em geral", segundo Abramowicz.

Nunca vimos tantas desistências, abandonos de torneios, lesões, tensões", acrescentou Abramowicz, que atribui este fenómeno a um "efeito Covid" no ténis.

Abramowicz espera que a desistência de Osaka possa ser um "ponto de viragem" no debate sobre a saúde mental no desporto.

"Existe este estereótipo de que um atleta é uma espécie de gladiador, uma espécie de herói", disse Abramowicz à CNN.

"Que se sentem confortáveis por estarem fora das suas zonas de conforto. E isso faz com que seja praticamente impossível para os atletas não estarem bem".

Mudança de cultura

A decisão de Osaka de virar as costas às conferências de imprensa enfureceu alguns comentadores dos media.

O radialista britânico Piers Morgan chamou à tenista uma "pequena madame petulante". E o jornalista Will Swanton escreveu no Australian: "A imaturidade, o preciosismo e a hipocrisia de Naomi Osaka deixam-me sem palavras".

Entretanto, Serena Williams, 23 vezes campeã do Grand Slam, simpatizou com Osaka, dizendo numa conferência de imprensa após o jogo: "A única coisa que sinto é que tenho pena da Naomi. Sinto que gostava de lhe poder dar um abraço porque sei como é. Como já disse, já estive nessas situações".

A antiga grande tenista Billie Jean King seguiu uma linha mais delicada, tweetando: "Os media continuam a desempenhar um papel importante na divulgação da nossa história."

Mas a conferência de imprensa é diferente dos dias de King, dizem os especialistas, apontando para a forma como as redes sociais oferecem agora aos jogadores uma linha direta de comunicação com os fãs.

"Por isso, parece redundante ter uma entrevista pós-jogo em frente a uma sala de imprensa onde os jogadores, especialmente se perderam, são confrontados com perguntas arbitrárias para as quais toda a gente sabe a resposta", disse Rapson, que acrescentou: "Os jogadores ficam frustrados muito rapidamente".

Estas conferências acontecem logo após um jogo, em que os jogadores estão "no auge das suas funções cognitivas e emocionais e o nível de stress, por vezes, dispara", disse Abramowicz.

E "quando há esta obrigação de ir falar sobre o assunto, nem todos os jogadores estão bem preparados para isso".

Os jovens jogadores são atirados para a ribalta internacional mal preparados para o escrutínio, tanto na sala de conferências como na Internet, dizem os especialistas.

Rapson também questiona se as autoridades estão a fazer o suficiente para proteger a saúde mental dos jogadores, tendo em conta os abusos de que são frequentemente alvo na Internet.

"A tecnologia está a avançar muito mais rapidamente do que as mudanças culturais das pessoas que dirigem o desporto", disse Rapson, acrescentando que havia uma "enorme desconexão entre as pessoas que estão sentadas no conselho de administração destes organismos governamentais e a realidade de como coisas como as redes sociais afectam os jovens".

Agora, ao retirar-se do centro das atenções dos meios de comunicação social, Osaka iluminou essas mesmas pressões.

Fonte: edition.cnn.com