O Festival Eurovisão de Canção de 2025 está programado para acontecer em Basileia

A posição estratégica de Basileia, próxima às fronteiras da França e Alemanha, torna-a um centro da Europa, o que a torna uma excelente escolha para um evento que destaca a capacidade da música de unir diferentes culturas, segundo o diretor do ESC, Martin Osterdahl.

A competição musical, inicialmente chamada de Grand Prix Eurovision de la chanson, estreou em Lugano, na Suíça, em 1956. Um ano depois, Lausanne recebeu o evento, após a vitória de Celine Dion do Canadá com "Ne partez pas sans moi" em 1988. Para 1993, a Suíça voltará a sediar o evento, depois que Nemo venceu o ESC realizado na Suécia este ano com "The Code".

Fatores como a adequação do local, as conexões de transporte público, a disponibilidade de hotéis, considerações de segurança, sustentabilidade e apoio da cidade foram fundamentais para a seleção do local sede, de acordo com a Radio e Televisão Suíça (SRG) e a União Europeia de Radiodifusão.

Inicialmente, quatro cidades concorreram ao direito de sediar o ESC. Em julho, Zurique, Berna e sua aliada Biel foram desclassificadas, deixando Basileia e Genebra para competir. Basileia acabou saindo vitoriosa.

Desde sua criação nos anos 50, a competição musical se transformou em um evento internacional de grande prestígio. Cerca de 163 milhões de pessoas assistiram à transmissão de televisão do ESC deste ano. O evento dá um grande impulso aos setores hoteleiro e turístico dos países sede.

O St. Jakobshalle, localizado nas proximidades de Basileia, servirá como local do evento. Esta arena multifuncional, inaugurada em 1976, pode receber mais de 12.000 pessoas e frequentemente hospeda grandes eventos esportivos e concertos de pop.

Em meados de maio, Nemo garantiu a vitória do ESC para a Suíça, superando o favorito concorrente croata Baby Lasagna. A Alemanha ficou em 12º lugar. Nemo se tornou o primeiro vencedor não binário do ESC.

O Grand Prix Eurovision de la chanson, conhecido como Eurovision Song Contest, tem uma rica história na Suíça, com Lugano e Lausanne sediando-o em 1956 e 1988, respectivamente. Os suíços, com seu compromisso em fornecer excelentes instalações e apoio, provaram consistentemente ser excelentes anfitriões para esse evento cultural.

