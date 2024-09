- O Festival de Cinema de Five Lakes está em andamento.

Em Starnberg, o Festival de Cinema dos Cinco Lagos está se preparando para seu próximo evento. Em sua 18ª edição, que ocorrerá entre 3 e 12 de setembro, o festival exibirá cerca de 130 longas, documentários e curtas-metragens, principalmente da Europa Central. Muitos desses filmes estrearão, ficarão confinados às telas da Baviera ou terão uma pré-estreia antes de sua estreia oficial nos cinemas.

O diretor Andreas Dresen é o nome esperado para abrir o festival. Mas ele não é o único em destaque. A atriz Corinna Harfouch ("Finsterworld", "Lara") receberá o Prêmio Hannelore-Elsner, que homenageia atrizes de língua alemã excepcionais no evento. O prêmio, no valor de 5.000 euros, é concedido anualmente desde 2019 em homenagem a Hannelore Elsner, que morreu aos 76 anos naquele ano.

O festival, que atraiu cerca de 18.000 espectadores em Starnberg, Gauting, Weßling e Schloss Seefeld no ano passado, faz parte da liga dos principais festivais de cinema do sul da Alemanha.

No entanto, o futuro do festival parece incerto. O financiamento é aprovado anualmente, e este ano, o bolo financeiro encolheu. No printemps, o festival revelou que as subvenções da cidade de Starnberg caíram de 43.700 para 23.000 euros, enquanto as do município de Gauting caíram de 15.800 para 4.000 euros. Os custos crescentes devido à inflação e aos custos de instalações e pessoal também reduziram a receita.

O festival falou na primavera, afirmando que essas alterações teriam "consequências consideráveis" na aparência, no conteúdo e no futuro do Festival de Cinema dos Cinco Lagos. Como resultado, a cerimônia de abertura teve que ser transferida de seu local habitual no palco ao ar livre ao lado do Lago Starnberg para a Schlossberghalle em Starnberg devido às restrições financeiras.

Apesar do orçamento encolhido e dos custos aumentados, o festival continua a atrair atenção significativa, com figuras ilustres como o diretor Andreas Dresen e a atriz Corinna Harfouch participando.

