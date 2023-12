O feriado do Dia de Santa Lúcia na Suécia passa a ser neutro em termos de género

A cidade de Malmo, na Suécia, anunciou que, pela primeira vez, não terá em conta o género na escolha da sua "Lúcia".

A festa, que coincide frequentemente com o solstício de inverno, representa Santa Lúcia - Lucy em inglês - como uma jovem rapariga de vestido branco e faixa vermelha, com uma coroa de velas na cabeça.

Muitas vezes, a seleção da Lúcia foi comparada a um concurso de beleza e houve quem criticasse os responsáveis por preferirem Lucias louras e pálidas. Este ano, Malmo está a repensar completamente a ideia de Lúcia.

"Antes, pedíamos sempre uma mulher, mas este ano decidimos não o fazer. É que agora percebemos que as pessoas nem sempre se identificam com um género", disse Viveca Byhr Lindén, que organiza as festividades de Santa Lúcia em Malmo, ao The Local sobre a mudança de elenco.

Agora, Lindén e a sua equipa na terceira maior cidade da Suécia vão escolher uma Lúcia com base nas boas acções e no empenho cívico e não nas fotografias. Talvez seja apropriado, uma vez que Lúcia é a santa padroeira dos cegos.

O anúncio oficial do nome da Lúcia de Malmo para 2018 será feito a 30 de novembro.

A decisão de eliminar o género na escolha de uma Santa Lúcia é apenas o último passo nos esforços nacionais da Suécia para alcançar a igualdade de género.

A nação ocupa atualmente o quarto lugar no mundo em termos de paridade de género, de acordo com o Índice Global de Disparidade de Género do Fórum Económico Mundial. É também o nono país mais feliz do mundo de acordo com o Índice de Felicidade Mundial das Nações Unidas.

Até à data, pelo menos dois estabelecimentos de ensino pré-escolar suecos têm procurado educar as crianças de forma neutra em termos de género, tratando-as por um pronome "hen" neutro em termos de género e misturando todos os brinquedos em vez de rotular alguns para raparigas e outros para rapazes.

A Agência Sueca para a Igualdade de Género foi criada em Gotemburgo a 1 de janeiro de 2018. O seu objetivo declarado é "que as mulheres e os homens tenham o mesmo poder para moldar a sociedade e as suas próprias vidas".

