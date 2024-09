O Federal Reserve descarta as apreensões sobre outra presidência de Trump, mas as reuniões nos bastidores do seu primeiro mandato contam uma história diferente.

Se Trump vencer nas eleições presidenciais dos EUA em novembro, ele prometeu implantar tarifas substanciais de pelo menos 10% em todas as importações estrangeiras, com alíquotas de até 60% para certos produtos chineses e taxas de até 100% para países que abandonarem o dólar como sua moeda principal.

Essas políticas poderiam resultar em consequências substanciais para a economia dos EUA, assim como para as economias mundiais.

Para obter mais insights sobre esse assunto, os legisladores dos EUA consultaram Jerome Powell, líder da maior economia do mundo, o Federal Reserve.

No entanto, durante audiências do Congresso, conferências de imprensa e cartas de parlamentares, Powell manteve consistentemente uma postura neutra. Como chefe de uma agência independente e apolítica, ele acredita que é seu dever evitar comentar sobre agendas políticas.

"Não comentamos sobre política comercial", afirmou Powell em um depoimento perante o Comitê de Serviços Bancários do Senado em julho, quando questionado sobre os efeitos das tarifas propostas por Trump.

"Não queremos nos envolver em política de forma alguma", reiterou após a reunião de política monetária de julho.

Embora as decisões dos políticos tenham um impacto significativo na economia, os banqueiros centrais, como os oficiais do Fed, devem basear suas decisões de taxa de juros no cumprimento de sua meta de estabilidade de preços e emprego máximo, levando em conta os efeitos das políticas fiscais.

"Quando o Congresso realiza despesas deficitárias, pode estimular a economia, o que levamos em conta em nossos modelos", disse Powell durante uma entrevista do "60 Minutes" neste ano. "Mas não é nosso papel avaliar a política fiscal de forma alguma."

Como resultado, os oficiais do Fed frequentemente discutiram as possíveis implicações econômicas das tarifas propostas ou impostas por Trump durante seu primeiro mandato, embora as tarifas propostas fossem significativamente menores do que aquelas em que ele está atualmente campanha. As transcrições que detalham suas discussões oferecem uma visão sobre como os banqueiros centrais poderiam perceber os efeitos das últimas propostas de tarifas de Trump na economia.

Recentes transcrições públicas, incluindo a transcrição da reunião de política monetária de dezembro de 2018, mostram que alguns oficiais do Fed tinham reservas sobre a política comercial de Trump e seu impacto na economia. O Fed mantém essas transcrições em sigilo por anos para evitar interferência política.

Preocupações em Ascensão

Na reunião do Comitê de Política Monetária de dezembro de 2016, após a eleição de Trump, os oficiais lutaram para integrar suas promessas de campanha envolvendo tarifas mais altas, cortes de impostos e controles de imigração mais rígidos em suas previsões econômicas, que servem como base para suas decisões de política monetária. A consenso geral foi esperar e ver, mas alguns já estavam se preparando para consequências negativas.

De acordo com uma transcrição, Loretta Mester, então presidente do Fed de Cleveland, disse: "Policies that restrict immigration and trade would have negative consequences for the US economy over the medium and long-term, but I have not incorporated these into my projections yet."

"This means policymakers need to base their decisions on the forecast and assess the risks," Mester explained, adding that fiscal policy is a factor in the calculation. "Political considerations do not enter the equation and are never discussed during the FOMC meetings," she said, using FOMC to refer to the Fed's interest rate-setting body.

Naquela reunião, James Bullard, então presidente do Fed de St. Louis, fez um comentário jocoso: "According to some interpretations of the Book of Revelations, when three unusual events occur together, they may be a sign that the apocalypse is near."

"Let's take stock," he continued. "The Chicago Cubs have won the World Series, Donald Trump has won the presidency, and Bob Dylan has won a Nobel Prize," Bullard said, referencing three events that occurred em 2016. Seus comentários foram recebidos com risadas de outros participantes da reunião, de acordo com a transcrição do Fed.

"Policies of the US Government Poorly Conceived"

Reuniões subsequentes revelaram mais preocupação à medida que a administração Trump se preparava para uma possível guerra comercial com a China. Os oficiais do Fed tornaram-se cada vez mais críticos, ocasionalmente questionando agendas políticas.

"The intended purpose of Trump's administration to be tough on trade may not result in better trade deals for the United States, but rather a significant increase in trade barriers and the subsequent negative consequences," William Dudley, então Vice Chair do Fed, afirmou na reunião de política monetária que ocorreu de 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2017.

"So it seems to me that we may be trading a higher likelihood of a sustained expansion over the next year or two for a higher likelihood of a hard landing later," Dudley said, using the term "hard landing" to describe a situation where the Fed is unable to control inflation without triggering a recession.

"The longer-term effects of some of the policy changes being considered, especially those related to trade and immigration, could be quite destructive," Mester said at the same meeting. "There are other threats as well, including geopolitical risks, some originating from a potential escalation of poorly conceived US government policies."

Essas políticas tarifárias propostas por Trump poderiam ter um impacto significativo no setor empresarial dos EUA e nas relações comerciais internacionais.

Banqueiros centrais, como os oficiais do Fed, devem avaliar os efeitos das políticas fiscais na economia, incluindo potenciais tarifas, mas não comentam ou avaliam diretamente agendas políticas.

