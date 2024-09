O FDP manifestou-se contra a proposta de subvenção da Volkswagen para os veículos eléctricos.

O maior construtor de automóveis da Europa atualmente enfrenta um sério problema. O líder regional da Baixa Saxônia, onde a empresa está sediada, sugere a provisão de financiamento governamental para veículos elétricos como uma possível solução. No entanto, o líder do grupo parlamentar do FDP, Christian Dürr, rotula essa ideia como "estupidez" e "política industrial intrometida."

Dürr se opõe firmemente à ideia de reintroduzir uma subsídio estadual para a compra de carros elétricos. Ele explica sua posição dizendo: "É ridículo pensar que podemos impulsionar os carros elétricos no mercado com subsídios. Quando eliminamos o subsídio do carro elétrico, testemunhamos uma queda nos preços." O mercado havia se corrigido naturalmente, e Dürr acredita que essa é a abordagem mais sustentável.

Devido à situação crítica da Volkswagen, o Ministro-Presidente da Baixa Saxônia, Stephan Weil do SPD, tem defendido a reintrodução de uma subsídio para a compra de veículos elétricos. No entanto, essa subsídio excluiria veículos elétricos produzidos pela empresa norte-americana Tesla e pelo fabricante chinês BYD.

A Baixa Saxônia possui 20,2% das ações da Volkswagen. A presidente do conselho de fábrica da Volkswagen, Daniela Cavallo, também expressou apoio à reintrodução da subsídio para a compra de carros elétricos.

Controlado em excesso

Dürr enfatizou sua aceitação de carros elétricos, mas apenas dentro do quadro da neutralidade tecnológica. Ele expressou preocupação com as possíveis consequências para grandes construtores de automóveis quando são submetidos a regulamentações excessivas da Europa. "Este tipo de política industrial paternalista e sabe-tudo deve cessar", afirmou Dürr.

A Volkswagen não se beneficia ao pagar subsídios financiados por impostos. Em vez disso, Dürr sugere pôr fim à tendência europeia de planejamento tecnológico. Ele argumenta que a regulação das emissões de CO2 da frota e a proibição de motores a combustão deveriam ser abolidas. "A economia planejada da Europa finalmente desmoronou. Todas as tecnologias devem ter a mesma chance", conclui Dürr.

