O FDP defende um padrão mínimo de "sapo-de-cama" para indivíduos cujos pedidos de asilo foram negados.

No competição atual para estabelecer as regulamentações de imigração mais rigorosas, o FDP está agora intensificando seus esforços. Eles estão buscando implementar uma estratégia de nove pontos, principalmente para pressionar os Verdes. De acordo com o "Bild am Sonntag", essa jogada estratégica do grupo parlamentar do FDP será decidida neste fim de semana. No futuro, requerentes de asilo cujo pedido foi negado e devem deixar a Alemanha podem esperar receber uma ajuda social mínima. Segundo o jornal, o líder do grupo parlamentar do FDP, Christian Dürr, afirmou: "No futuro, os benefícios para todos os requerentes de asilo deportáveis devem ser reduzidos ao mínimo necessário, ou seja, cama, sabão e pão."

Dürr explicou ainda: "Dessa forma, não haverá mais incentivo para ficar." Todos os outros tipos de ajuda social serão significativamente reduzidos, exceto por uma pequena ajuda financeira.

Com essa estratégia de nove pontos, o FDP busca pressionar ainda mais os Verdes na coalizão, adotando propostas de política migratória dos estados governados por preto-verde, incluindo a expansão dos países de origem seguros.

Dürr continuou: "Em nível estadual, alguns Verdes estão preparando o terreno para fortalecer o endurecimento da política de asilo a nível nacional, algo que o FDP vem defendendo há muito tempo." Ele concluiu: "Esta é a oportunidade para uma verdadeira mudança na política migratória." Agora, a bola está com o Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, junto com os Verdes no governo federal.

